OnePlus 9 Pro, numerose segnalazioni per un nuovo fastidioso bug: scovato il colpevole

Dopo averlo messo sotto la lente d'ingrandimento nella nostra recensione completa, torniamo a parlare di OnePlus 9 Pro e di alcune problematiche che sembrerebbero affliggere i primi esemplari commercializzati in queste settimane.

Numerose le segnalazioni degli utenti in merito, ma anche di alcune testate specializzate. Sembra infatti che i nuovi OnePlus 9 Pro tendano a un surriscaldamento particolarmente aggressivo in alcuni scenari di utilizzo che coinvolgono principalmente la fotocamera, vero fiore all'occhiello di questa generazione.

In alcuni casi, il software di sistema è costretto a intervenire con dei popup, impedendo talvolta anche di effettuare scatti o riprese. All'inizio sembrava si trattasse di alcuni casi isolati, ma con il passare del tempo le segnalazioni in merito hanno iniziato a convergere da tutte le parti del mondo sul forum di OnePlus.

Attualmente sembra che la compagnia sia già a conoscenza del bug e che stia lavorando per rilasciare un fix quanto prima. La stessa OnePlus infatti si è pronunciata annunciando l'aggiornamento per le prossime settimane.

Non è la prima volta che OnePlus incorre in problematiche legate all'ottimizzazione e ai bug. Ricordiamo infatti che nelle ultime settimane anche OnePlus Nord e OnePlus 7T hanno dovuto affrontare qualche grana di sistema ma, come per questi device, anche su OnePlus 9 Pro il rilascio di un bugfix mirato riuscirà sicuramente a risolvere il problema.