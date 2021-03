OnePlus 9 Pro, ecco i primi benchmark e alcuni scatti col software Hasselblad

Dopo aver apprezzato i render pubblicati da Pete Lau del nuovo OnePlus 9 Pro, torniamo a parlare del prossimo flagship dell'azienda per proporvi i primi benchmark del prossimo smartphone con SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Con uno score al di sotto dei 700.000 punti, i primi punteggi che abbiamo modo di osservare non sono esattamente il massimo per lo Snapdragon 888, trattandosi di performance raggiungibili anche con SoC come lo Snapdragon 870, ma bisogna sottolineare come si tratti di screenshot non ufficiali e che molto probabilmente non beneficiano di un software definitivo, quindi al massimo delle sue potenzialità.

Ricordiamo che il modello Pro di OnePlus 9 verrà commercializzato con un sistema di dissipazione votato al gaming e siamo quindi fiduciosi che le ultime ottimizzazioni dell'azienda riusciranno a spremere questo processore al massimo prima dell'uscita. Temperature che in ogni caso sembrano non superare i 41 gradi sotto benchmark, quindi si tratta già di un ottimo risultato.

Un secondo interessante elemento trapelato in rete sono degli scatti effettuati con il nuovo sensore fotografico Sony con le ottimizzazioni implementate da OnePlus grazie alla partnership con Hasselblad. Si tratta di scatti effettuati in condizioni non estremamente difficili ma che riescono comunque a darci un assaggio di quello che sarà uno dei prodotti più interessanti nel segmento cameraphone.