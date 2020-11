OnePlus 9 Pro trapela in render dettagliati: ecco il presunto design

In seguito alle prime indiscrezioni di qualche giorno fa, la gamma di smartphone OnePlus 9 torna al centro dei riflettori. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che sono trapelati online dei render dettagliati che mostrano il presunto design del modello Pro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser ed Engadget, nelle ultime ore il noto leaker OnLeaks ha pubblicato sul sito Web Voice delle immagini ad alta risoluzione che, a suo dire, ritraggono OnePlus 9 Pro, smartphone che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2021. A proposito del prossimo anno, vi ricordiamo che recentemente sono trapelate delle indiscrezioni interessanti relative a Qualcomm Snapdragon 875 e ricarica a 100W.

In ogni caso, i render ritraggono uno smartphone con uno schermo anteriore che dispone di un foro per la fotocamera di piccole dimensioni posto in alto a sinistra. Dalle immagini sembra trattarsi di un display curvo da 6,7 pollici, nonostante le voci di corridoio indicassero in precedenza uno schermo "piatto". Sul retro in vetro troviamo, invece, un modulo fotografico posizionato in alto a sinistra con quattro lenti, un microfono e un flash Dual LED.

OnLeaks non ha rivelato ulteriori informazioni riguardanti le specifiche tecniche dello smartphone, ma ha affermato che, stando alle sue fonti, la gamma OnePlus 9 dovrebbe essere annunciata a marzo 2021. Staremo a vedere.