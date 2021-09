OnePlus 9 RT arriverà il 15 ottobre, secondo alcuni leak

Nel mese di agosto, il noto leaker OnLeaks ha diffuso la notizia di un nuovo smartphone OnePlus, OnePlus 9 RT, che andrà a completare la serie 9 dell'azienda cinese. Un nuovo leak diffuso dallo stesso insider ha confermato che il nuovo telefono, chiamato con il nome in codice "Martini", sarà lanciato sul mercato il 15 ottobre.

OnePlus non ha confermato l'esistenza dello OnePlus 9 RT, che dovrebbe sostituire i modelli 9T e 9T Pro, ma la sua uscita dovrebbe essere molto vicina. Secondo OnLeaks, il dispositivo sarà lanciato sul mercato il 15 ottobre e verrà presentato al pubblico lo stesso giorno. In quella data scopriremo sia il design del prodotto che le sue specifiche tecniche, dal momento che finora non sono trapelati online né i render né i benchmark del dispositivo.

Stando ai rumor, OnePlus 9 RT dovrebbe avere un SoC Snapdragon 870: si tratta di un processore diverso dal resto della linea 9, dal momento che lo Snapdragon 888 di OnePlus 9 e 9 Pro creava problemi alla batteria dei dispositivi. Lo schermo dovrebbe essere un AMOLED con refresh rate a 120 Hz, mentre la batteria sembra avere una capienza di 4.5000 mAh. Maggiori certezze arrivano dal fronte della fotocamera, visto che OnePlus 9 RT avrà una lente Sony IMX766 da 50 MP. Infine, il telefono sarà commercializzato solo sul mercato cinese e su quello indiano, e non riceverà una release globale.