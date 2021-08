OnePlus 9 RT sarà il prossimo smartphone di casa OnePlus: niente 9T e 9T Pro?

Nel corso di questa estate abbiamo parlato di molteplici indiscrezioni riguardo OnePlus 9T e 9T Pro, nuovi modelli della gamma OnePlus 9 attesi per il lancio sul mercato. Secondo nuovi rumor, però, entrambi sarebbero destinati a non approdare nei negozi a vantaggio di OnePlus 9 RT, variante potenziata di OnePlus 9R.

Secondo quanto ripreso da Android Central, l’unico dispositivo inedito che fungerà da potenziamento di uno degli smartphone della serie OnePlus 9 sarà il modello OnePlus 9 RT concepito principalmente per il gaming e disponibile solamente nei mercati di India e Cina.

Le fonti interne contattate dal sito parlano della dotazione di un pannello AMOLED Full HD+ da 6,55 pollici a 120 Hz, esattamente come per la variante base 9R, fotocamera aggiornata con obiettivo principale Sony IMX766 da 50 MP e chipset Qualcomm Snapdragon 870 leggermente potenziato, mentre la batteria sarà una cella da 4.500 mAh con ricarica a 65W.

Un dettaglio decisamente interessante riguarda il sistema operativo, dato che OnePlus 9 RT sarà il primo smartphone della società di Pete Lau a eseguire dal lancio OxygenOS 12 basato su Android 12, frutto dello sforzo coordinato lato software di OnePlus e OPPO. Sarà interessante vedere come apparirà poi anche sul resto degli smartphone firmati OnePlus in arrivo nel corso del 2022; per uno sguardo in anticipo su OnePlus 9 RT, invece, a quanto pare dovremo attendere fino al prossimo ottobre.

Si vocifera dunque un salto a piè pari di OnePlus 9T e 9T Pro, presumibilmente non solo a causa della carenza di chip sul mercato globale ma anche alla luce di una strategia specifica da parte dell'azienda cinese, per cui il focus in Europa sarebbe quello di portare solo i due modelli ammiraglia principali e accompagnarli dalla gamma Nord e dai modelli della serie low-cost N. Sarà così? Lo scopriremo solamente nel corso dei prossimi mesi.

Intanto OnePlus 8, 8 Pro e 8T hanno ricevuto un aggiornamento a OxygenOS con novità come le Bitmoji su Ambient Display.