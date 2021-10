OnePlus 9 RT: Touch Sampling Rate a 600 Hz, è il telefono perfetto per gli eSport

OnePlus ha annunciato l'evento di presentazione di OnePlus 9 RT per il 13 ottobre, ma numerosi leak e poster promozionali stanno svelando in anticipo le caratteristiche del device. In particolare, un teaser pubblicato su Weibo mostra che OnePlus 9 RT avrà un Touch Sampling Rate di 600 Hz.

Il Touch Sampling Rate (TSR) è la velocità con cui lo schermo di uno smartphone riconosce gli input sul touchscreen: un TSR molto elevato rende il dispositivo estremamente reattivo ai comandi di chi lo utilizza, il che risulta particolarmente utile in caso si utilizzi il telefono per il gaming o per gli eSport. In tal senso, OnePlus 9 RT sarà uno degli smartphone con TSR più elevato al mondo, poiché il ritardo tra il tocco e la sua elaborazione è stato ridotto del 57% rispetto agli altri dispositivi del colosso cinese, mentre il ritardo in caso di scorrimento sul touchscreen è migliorato del 47%.

Non deve dunque sorprendere che OnePlus 9 RT sia stato sviluppato insieme al team eSports di OnePlus: d'altro canto, in Cina l'eSport su dispositivi mobile è molto più diffuso che nel resto del mondo. Sempre per facilitare il gaming di alto livello, OnePlus 9 RT avrà un display da 6.55" con pannello Samsung E4 e refresh rate da 120 Hz.

Inoltre, per garantire alte prestazioni senza causare il surriscaldamento del telefono, OnePlus 9 RT avrà un sistema di raffreddamento potenziato, con una struttura a cinque livelli che copre buona parte delle componenti del device e permette la dissipazione del calore prodotto dal chipset Snapdragon 888. Infine, alcuni benchmark hanno confermato che OnePlus 9 RT avrà ben 12 GB di RAM, anch'essa pensata appositamente per garantire la fluidità del telefono durante il gaming.