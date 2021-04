OnePlus 9 spinge le vendite di OnePlus: +388% nel Q1 2021 in Europa

La serie OnePlus 9 presentata qualche settimana fa dalla società asiatica, spinge le vendite di smartphone OnePlus in Europa dove nel corso del primo trimestre infatti ha registrato un incremento del 388% delle vendite e del 268% dei ricavi.

OnePlus spiega che l'Europa del Nord è risultata essere la regione più performante, contribuendo per oltre il 30%, seguita dalla Western Europe. Le regioni dell'Est Europa anche hanno contribuito a questa crescita, occupando la terza posizione in termini di performance. Registrati risultati eccezionali anche in Francia e Spagna dove OnePlus 9 Pro è stato lo smartphone più venduto su Amazon nel day one.

“Siamo partiti straordinariamente bene in Europa in questo 2021, grazie all’eccezionale performance dei nostri flagship, ad una community in espansione in Europa, ai continui investimenti in mercati chiave come Nord Europa e all’attenzione crescente che stiamo dando a nuovi mercati come l’Europa dell’Est per lo sviluppo sostenibile. Nel futuro, continueremo a lavorare per portare una più ampia offerta di prodotti 5G, collaborando con le nostre community e facendo di OnePlus un nome sempre più autorevole in ambito di smartphone che possano offrire prestazioni affidabili e di alta qualità a tutte le fasce di prezzo" ha affermato Toumas Lampen, Head of Strategy di OnePlus Europe.

Dal 3 Maggio sul sito OnePlus ed Amazon sarà disponibile OnePlus 8T 8GB + 128GB, a partire da 499€, mentre OnePlus 8T 12GB + 256GB partirà da 599€. Sempre dalla stessa data, su OnePlus.com ed Amazon potrà essere acquistato anche OnePlus Nord 8GB + 128GB a partire da 369€ e la versione 12GB + 256GB a 429€.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di OnePlus 9 Pro.