OnePlus 9 torna a farsi vedere in alcune foto dal vivo: rumor anche sulla ricarica

In seguito ai rumor relativi alla "misteriosa" variante OnePlus 9E (o 9 Lite), si torna a parlare su queste pagine di OnePlus 9. Infatti, l'atteso smartphone si è fatto vedere online in alcune presunte foto dal vivo. Inoltre, sono emerse delle informazioni relative alla tecnologia di ricarica adottata dal dispositivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e GSMArena (la fonte originale è 91mobiles), sono state divulgate online le immagini che potete vedere in calce alla notizia. Queste ultime mostrano solamente la parte superiore del presunto OnePlus 9, che sembra presentare un foro per la fotocamera posto in alto a sinistra. Ricordiamo che la variante base di OnePlus 9 dovrebbe essere affiancata da altri due modelli: OnePlus 9 Pro e OnePlus 9E (o 9 Lite).

In ogni caso, le presunte foto dal vivo del dispositivo non lasciano trapelare altre particolari informazioni, se non la presenza della ricarica wireless e della ricarica wireless inversa. Si tratterebbe di una novità, in quanto nella gamma OnePlus 8 solamente la variante Pro supporta queste tecnologie di ricarica. Qui, invece, si sta vociferando in merito alla variante base di OnePlus 9. Insomma, potrebbero esserci delle novità in tal senso.

Per il resto, vi ricordiamo che per il momento si tratta solamente di rumor e leak. L'annuncio della gamma OnePlus 9 è previsto per il 2021 (si vocifera di marzo come mese prescelto). Staremo a vedere. Nel frattempo, qualche settimana fa sono emerse online altre presunte foto.