OnePlus 9, trapelano nuovi dettagli tra cui la presenza del caricatore

Non solo OnePlus 9 Pro negli ultimi rumor. Dopo aver dato un'occhiata al fratello maggiore, torniamo a parlare del modello di punta di OnePlus e delle novità emerse in rete nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato dal noto tipster Max Jambor, specializzato nei prodotti OnePlus, il nuovo flagship OnePlus 9 e il fratello 9 Pro avranno una batteria da 4.500 mAh e a quanto pare l'azienda non avrebbe intenzione di cambiare politica sui caricatori. I nuovi device di OnePlus verranno quindi venduti con il caricabatterie incluso in confezione.

Guardando bene l'immagine postata da Jambor, questa suggerirebbe anche che il battery pack non sarà singolo ma costituito da due celle , per una maggiore velocità di ricarica. Sotto questo aspetto invece non abbiamo a disposizione alcuna informazione, ma precedenti rumor suggerivano che i dispositivi potrebbero supportare la ricarica a 65W.

Per quanto riguarda l'attesissimo modello Lite non è stato rivelato ancora nulla ma sappiamo che potrebbe avere sotto la scocca il processore Qualcomm Snapdragon 870 o il modello precedente S865+. Per quanto riguarda i modelli di punta invece parliamo del chip Snapdragon 888.

l display dei due top di gamma saranno diversi. Lo OnePlus 9 avrà un pannello da 6,55 pollici FullHD+ mentre il modello Pro avrà un pannello da 6,78 pollici QHD+ curvo.

Stando ai precedenti rumor infine, la ricarica wireless sarà supportata da entrambi gli smartphone con una potenza di 30W per il modello standard e 45W per il modello Pro.