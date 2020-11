OnePlus 9 si fa vedere in alcuni render: sono trapelate anche delle specifiche

Nonostante la nostra recensione di OnePlus 8T sia uscita poche settimane fa, si inizia già a parlare di OnePlus 9, smartphone molto atteso dagli appassionati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e 91mobiles, sono trapelati online i primi presunti render CAD del prossimo atteso smartphone dell'azienda cinese. A quanto pare, il dispositivo sembrerebbe presentare un display anteriore con foro per la fotocamera di piccole dimensioni posizionato in alto a sinistra. Sul retro, invece, in alto a sinistra dovrebbe fare capolino un modulo fotografico, composto da tre lenti e un flash LED. Al centro non dovrebbe mancare il logo OnePlus.

Le fonti internazionali descrivono inoltre alcune possibili caratteristiche tecniche. OnePlus 9 dovrebbe disporre di uno schermo "piatto" da 6,65 pollici con refresh rate di 120Hz, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855 Plus operante alla frequenza massima di 2,96 GHz, una GPU Adreno 640, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP + 16MP + 8MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 32MP e una batteria da 5000 mAh.

Non è chiaro da quanti modelli sarà composta la gamma OnePlus 9: alcune fonti descrivono la possibile presenza di tre dispositivi, mentre altri citano "semplicemente" OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Stando ai rumor, questa famiglia di smartphone dovrebbe essere lanciata nei primi mesi del 2021. In particolare, si vocifera di una possibile presentazione a marzo 2021. I prezzi partirebbero da 46999 rupie indiane, ovvero circa 530 euro al cambio attuale. Staremo a vedere, per il momento non c'è nulla di certo.