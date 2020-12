OnePlus 9E o 9 Lite arriverà sul mercato con chip Snapdragon 865?

In rete si continua a parlare della nuova serie di smartphone flagship OnePlus 9 del colosso cinese di Pete Lau, attesa per il lancio nel 2021, in particolare della misteriosa versione 9E o 9 Lite che potrebbe giungere sul mercato con un cuore pulsante meno performante rispetto ai suoi fratelli, ovvero il chip Qualcomm Snapdragon 865.

Sin dalla presentazione della nuova piattaforma mobile Snapdragon 888 si sa che OnePlus 9 e 9 Pro lo avranno in dotazione, ma c’erano ancora dubbi riguardo il presunto terzo modello Lite. Le ultime informazioni diffuse da Android Central però sembrerebbero confermare che le specifiche tecniche saranno inferiori in quasi la loro interezza, a partire proprio dal processore in dotazione e passando pure per il display, che dovrebbe trattarsi di un pannello AMOLED dalle dimensioni non ancora note ma dal refresh rate di 90 o 120Hz.

L’obiettivo è chiaramente compensare il prezzo più basso, offrendo comunque un prodotto che la concorrenza possa invidiare e che gli utenti possano apprezzare proprio per l’ottimo compromesso tra il risparmio e la qualità. Tra l’altro, sempre secondo i dati ottenuti dalla suddetta fonte, il terzo dispositivo della serie OnePlus 9 Lite dovrebbe costare attorno ai 600 Dollari, facendo così da “ponte” tra il medio gamma OnePlus Nord e l’ammiraglia, lottando allo stesso tempo con prodotti come Samsung Galaxy S20 FE e Google Pixel 5. Invitiamo tutti i lettori, come sempre, a prendere queste informazioni cum grano salis.

A proposito di OnePlus 9, le due versioni top di gamma potrebbero arrivare sul mercato con un comparto fotografico sviluppato assieme a Leica così da offrire un prodotto finale d’altissima qualità e magari in grado di competere con i flagship Huawei che, proprio grazie alle lenti Leica, sono stati premiati da DxOMark come gli smartphone con la fotocamera migliore al mondo.