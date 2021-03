OnePlus 9R 5G, pubblicato teaser dello smartphone: si tratterà di un modello da gaming?

OnePlus 9R 5G è ufficialmente il terzo smartphone che comporrà la linea ammiraglia in arrivo il 23 marzo 2021 e potrebbe sorprendere molti appassionati del brand: dopo le dichiarazioni di Pete Lau, che lo ha definito “più conveniente di OnePlus Nord”, il profilo ufficiale di OnePlus India ha svelato la silhouette del telefono.

Su Twitter, infatti, la divisione indiana dell’azienda ha pubblicato il teaser che trovate anche in calce all’articolo che, però, potrebbe fare storcere il naso ad alcuni utenti: a quanto pare OnePlus 9R 5G dovrebbe trattarsi di uno smartphone pensato per il gaming, dato che i due visibili rigonfiamenti sarebbero non altro che due trigger nello stile dei controller per PlayStation e Xbox.

Sicuramente si tratteranno di semplici accessori di gioco rimuovibili, ma ora ci si chiede se saranno gli unici resi disponibili dalla società di Pete Lau per chi apprezza i videogiochi per smartphone. Inoltre, sarà altrettanto interessante capire se questi accessori resteranno esclusivi per OnePlus 9R 5G o se saranno compatibili anche con OnePlus 9 e 9 Pro. In tal caso, però, le prestazioni superiori dei due smartphone top di gamma potrebbero rendere OnePlus 9R 5G una sorta di “pecora nera” nella serie flagship proposta quest’anno.

Cosa renderà particolarmente appetibile OnePlus 9R 5G in ambito gaming, dunque? Si tratterà della presenza di una serie di gadget extra compatibili solamente con tale modello e pensati per migliorare l’esperienza d’uso solo durante il gioco, ci sarà una particolare ottimizzazione per i videogiochi, o altro ancora? Mancando pochi giorni all’evento di presentazione, non ci resta che attenderlo per sapere tutto su questo dispositivo.

Nella stessa occasione vedremo anche OnePlus Watch, il primo smartwatch dell’azienda di Pete Lau di cui sono già stati pubblicati i render ufficiali.