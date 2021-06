Oneplus 9R, il nuovo aggiornamento risolve un fastidioso bug della prima ora

Dopo il ritiro della prima Beta di Android 12 su OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, l'azienda dei flagship killer è tornata al lavoro per risolvere un altro fastidioso bug. Stavolta parliamo del piccolo di casa, lo OnePlus 9R.

L'ultima versione di Oxygen OS, arrivato alla build 11.2.3.3, introduce infatti l'attesa soluzione a un fastidioso bug che causava ingenti battery drain su alcuni modelli e in determinati frangenti.

Dal changelog ufficiale:

Ridotto il consumo energetico in alcuni specifici scenari;

Risolte problematiche note per una migliore esperienza complessiva.

L'aggiornamento, come preventivabile, è di dimensioni estremamente ridotte. Parliamo di appena 106 MB. Il rilascio sarà, come sempre, graduale.

La famiglia OnePlus 9 è stata annunciata lo scorso 23 marzo, insieme al primo smartwatch dell'azienda, OnePlus Watch. Sebbene inizialmente si parlasse di tre opzioni, alla fine nel nostro continente sono arrivati solo il modello standard e lo OnePlus 9 Pro, distribuendo quindi il più economico OnePlus 9R solo in alcuni specifici mercati.

In attesa di scoprire se questo ottimo terminale, più conveniente persino di OnePlus Nord, arriverà mai alle nostre latitudini, ricordiamo che si tratta di un dispositivo pensato per il gaming in mobilità, dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 870 e schermo Fluid AMOLED da 6,55 pollici con Refresh Rate fino a 120Hz, tagli fino a 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione e sensore fotografico principale da 48MP nel contesto di un complesso Quad-Camera.