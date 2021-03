OnePlus 9R è realtà e ricorda molto OnePlus 8T, ma arriverà solo in India

La presentazione di OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus Watch di oggi ha svelato nella sua interezza la futura gamma di prodotti d’ultima generazione del colosso di Pete Lau...o quasi. Alla lista manca infatti lo smartphone OnePlus 9R che, però, a quanto pare vedrà un lancio limitato sul mercato indiano. Vediamo, comunque, di che si tratta.

OnePlus 9R sembra un OnePlus 8T rinominato, dotato di chip Qualcomm Snapdragon 870 anziché 865 ma per il resto quasi identico nel resto delle specifiche: schermo AMOLED Full HD+ da 6,55 pollici con refresh rate di 120Hz, supporto al 5G, batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 65W, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione e un comparto fotocamera posteriore da quattro sensori (48MP principale Sony IMX586 + 16MP ultra grandangolare Sony IMX481 + 5MP macro + 2MP monocromatico) e un singolo sensore anteriore da 16MP.

Il focus di questo prodotto sarà sul gaming, come svelato da alcune immagini teaser pubblicate qualche giorno fa: a rendere OnePlus 9R uno smartphone da gioco sono il motore tattile lineare più grande per il feedback delle vibrazioni e un sistema di raffreddamento multistrato, ma si parla anche della presenza di una linea di accessori pensati appositamente per giocare, sebbene non siano stati presentati assieme a OnePlus 9R.

Per quanto concerne il prezzo, la conversione in Euro secondo il tasso di cambio attuale rende il costo del modello da 8/128GB pari a 465 Euro, mentre la variante da 12/256 GB costerebbe 510 Euro. Molto più conveniente, quindi, rispetto al resto della gamma, ma trattandosi praticamente di un OnePlus 8T rivisto è tutto sommato comprensibile.

Intanto, se volete un assaggio del futuro vi rimandiamo alla nostra recensione di OnePlus 9 Pro.