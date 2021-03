OnePlus 9R ufficializzato da Pete Lau: sarà più conveniente di OnePlus Nord

In vista del lancio globale della serie OnePlus 9 atteso per il 23 marzo 2021, l’azienda sta continuando a rilasciare teaser e informazioni sui suoi telefoni di punta di nuova generazione. Tra questi, figura in particolare il modello più di budget chiamato OnePlus 9R, ufficializzato dal CEO Pete Lau in un'intervista a News18 Tech.

In tale occasione, infatti, l’amministratore delegato e fondatore del brand cinese ha dichiarato che l’obiettivo del nuovo e inedito “top di gamma budget” mira a “soddisfare le diverse esigenze degli utenti". A differenza di OnePlus 9 e 9 Pro, che sono dispositivi premium, il 9R offrirà una "robusta esperienza di punta" a un prezzo molto più abbordabile.

In particolare, parlando delle principali differenze tra OnePlus 9R e gli altri smartphone della serie flagship, Pete Lau ha detto: “Dotato delle ultime tecnologie che consideriamo caratteristiche indispensabili di un'ammiraglia, OnePlus 9R è progettato per offrire agli utenti uno scorrimento fluido, controlli di gioco coinvolgenti e un'esperienza visiva superiore, portando in modo efficace la nostra esperienza di punta a più utenti”.

Sebbene Lau non abbia divulgato alcun dettaglio sulle caratteristiche o le specifiche del telefono, ha suggerito che OnePlus 9R sarà più conveniente di OnePlus Nord, che è uno dei migliori telefoni Android di fascia media in vendita in questo momento: “La risposta che abbiamo ricevuto dalla nostra community e anche dagli utenti di OnePlus Nord è stata fenomenale e ci dà fiducia sul fatto che stiamo andando nella giusta direzione. Con OnePlus 9R, stiamo cercando di andare ancora oltre per far emergere un telefono bilanciato con la tecnologia più recente e un design industriale leader della categoria, in grado di offrire un'esperienza utente superiore in generale e anche esperienze veloci e fluide per l'uso quotidiano e il gameplay intenso”.

Intanto lo stesso Pete Lau ha svelato ufficialmente OnePlus 9 Pro mostrando al pubblico i render.