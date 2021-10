OnePlus 9RT ufficiale: display Fluid AMOLED a 120Hz e ottimo prezzo, ma anche in Italia?

In anticipo rispetto alla data di lancio vociferata dai tipster, OnePlus ha presentato in Cina lo smartphone OnePlus 9RT pensato in particolare per il gaming e come via di mezzo tra OnePlus 9 e 9 Pro. Vediamo nel dettaglio le specifiche tecniche e il prezzo, sebbene il lancio in Europa non sia ancora confermato.

OnePlus 9RT si propone come aggiornamento del modello OnePlus 9R lanciato lo scorso marzo. Mentre quest’ultimo appariva come un OnePlus 8T rinominato, il nuovo smartphone si presenta con aggiornamenti significativi lato memoria e chipset.

Al posto del SoC Qualcomm Snapdragon 870, OnePlus 9RT debutta con chipset Qualcomm Snapdragon 888 con modem 5G integrato, accompagnato da soluzioni di memoria pari a 8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Manca, dunque, la variante con 12 GB di RAM vista con OnePlus 9R.

Per quanto concerne il display, ci troviamo dinanzi a un pannello Fluid AMOLED Full HD+ da 6,62 pollici con refresh rate di 120Hz e touch sampling rate di 600Hz, oltre che regolazione della luminosità a 10240 livelli e HDR10+. Lato fotocamera, se anteriormente troviamo il caratteristico notch punch-hole con sensore da 16 megapixel, l’isola posteriore collocata in alto a sinistra ospita un sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel con OIS, un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel e una lente macro da 2 megapixel. Infine, la batteria è da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida Warp Charge da 65W.

Altri dettagli riguardano il lancio con ColorOS 12 in Cina (eventualmente, OxygenOS 12 in caso di lancio anche in Occidente), sensore di impronte digitali sotto il display, supporto a NFC, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6.

Al momento la società di Pete Lau non ha confermato alcun dettaglio in merito al lancio globale, come spiegato in apertura, ma sono già noti i prezzi in Cina: si parte da 3.299 yuan ovvero circa 444 Euro al cambio attuale, per un massimo di 510 Euro. Ovviamente, consigliamo di prendere queste cifre con le pinze in quanto i prezzi europei potrebbero subire anche variazioni importanti.