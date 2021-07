OnePlus 9T potrebbe essere stato cancellato: colpa della carenza di chip?

Sebbene nelle ultime settimane non fossero mancate numerose indiscrezioni riguardo fotocamera e display di OnePlus 9T, ora i tipster del settore hanno una potenziale, brutta notizia per tutti i fan del brand cinese che erano in attesa del nuovo smartphone top di gamma, in quanto quest’ultimo potrebbe anche non giungere sul mercato.

Stando a quanto diffuso su Twitter dal rinomato leaker Max Jambor, da tempo noto nella community per le sue tip a tema OnePlus, la società di Pete Lau potrebbe avere deciso di cancellare OnePlus 9T dalla lista degli smartphone in arrivo, anche se il motivo vero e proprio non è noto. In calce all’articolo potete vedere il tweet originale, estremamente sintetico e senza dubbio ben chiaro.

Si tratta certamente di indiscrezioni e per questo vanno prese con le pinze, ciononostante la scelta avrebbe senz’altro senso dal punto di vista logistico in quanto la carenza globale di chip in corso ha già comportato non pochi problemi anche ad altri colossi del mondo smartphone, tra cui Samsung con i ritardi nel lancio di Galaxy S21 FE e la sua scarsa disponibilità sul mercato, o anche Huawei con i ripetuti rinvii per la serie ammiraglia Huawei P50.

Chiunque stia aspettando OnePlus 9T, quindi, probabilmente dovrà rassegnarsi come per OnePlus 8T Pro lo scorso anno, “accontentandosi” di OnePlus 9 o OnePlus 9 Pro, o anche aspettare che OnePlus 10 giunga nei negozi nei primi mesi del 2022. Come sempre, nel caso di comunicati ufficiali dall’azienda stessa, vi terremo aggiornati.

Intanto, di recente quest’ultima ha presentato OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Buds Pro.