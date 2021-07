OnePlus 9T, non solo un display da urlo: si potenzia anche la fotocamera!

OnePlus 9T si prospetta come uno degli smartphone più interessanti in arrivo nella seconda metà del 2021: dopo le indiscrezioni relative al display LTPO a 120Hz probabilmente in sua dotazione, ora altre fonti in rete parlano di qualche novità interessante in arrivo per quanto riguarda il comparto fotocamera potenziato da Hasselblad.

Secondo quanto riportato anche da media cinesi come MyDrivers, il nuovo dispositivo ammiraglia del colosso di Pete Lau dovrebbe arrivare nel terzo trimestre del 2021 (molto probabilmente nel mese di settembre) con una fotocamera principale posteriore “pompata” rispetto al modello base che tutti conosciamo. Si parla, infatti, di un aumento da 50 megapixel a 108 megapixel, accompagnato da altri tre sensori di cui, invece, non è noto alcun dettaglio. Ovviamente, continuerà la collaborazione con Hasselblad lanciata con il resto della gamma.

Ci sono però altre “conferme” riguardo il resto della scheda tecnica, dato che si parla ancora del display LTPO prodotto da Samsung Display e con refresh rate di 120Hz, scanner di impronte digitali integrato nello schermo e ricarica rapida da 65W. Il sistema operativo sarà OxygenOS in Occidente e ColorOS in Cina, mentre gli aggiornamenti a disposizione saranno tre per l’OS Android e quattro anni di patch di sicurezza. Consigliamo comunque di prendere questi rumor con le pinze, dato che tra le tante voci c’è confusione pure sul lancio parallelo di OnePlus 9T Pro.

Una cosa certa per il futuro, invece, riguarda l’approdo di OnePlus nel mercato dei tablet: nelle ultime giornate è stato depositato il trademark ufficiale “OnePlus Pad” presso la EUIPO.