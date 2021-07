OnePlus 9T Pro giungerà sul mercato con schermo secondario e Snapdragon 888 Plus?

Se a inizio giugno abbiamo parlato di OnePlus 9T e del display LTPO a 120Hz con cui potrebbe debuttare nei negozi, in queste prime giornate di luglio si parla invece del “fratello” OnePlus 9T Pro del quale sono trapelati alcuni dettagli della scheda tecnica, in particolare la presenza di uno schermo secondario e del SoC Snapdragon 888 Plus.

Il rumor in questione è stato ripreso in primis dal sito asiatico MyDrivers, dove è stato pubblicato anche il render preliminare che potete vedere nell’immagine in calce all’articolo. Ebbene, a quanto pare OnePlus 9T Pro potrebbe giungere con un design alquanto simile alla gamma ammiraglia già rilasciata dall’azienda di Pete Lau, eccetto per un display secondario posteriore accanto alla configurazione della fotocamera posteriore, esattamente come abbiamo avuto occasione di vedere nel caso di Xiaomi Mi 11 Ultra. Al momento non è noto il ruolo di questo display, ma se dovesse trattarsi di un’idea presa direttamente da Xiaomi, allora si occuperà di mostrare le notifiche e assistere la fotocamera stessa, magari con feature inedite potenziate dalla tecnologia Hasselblad.

Sotto la scocca, invece, dovrebbe apparire l’appena lanciato chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus dotato di CPU Kryo 680 con clock massimo a 2,995 GHz, GPU Adreno 660, sistema AI Hexagon 780 in grado di eseguire 30 TOPS e modem Snapdragon X60 5G. Non mancheranno il supporto a Wi-Fi 6, alla singola fotocamera da massimo 200MP, doppia fino a 64MP o tripla fino a 28MP, Bluetooth 5.2 e USB 3.1 e, infine, display 4K a 60Hz o QHD+ a 144Hz. Insomma, un vero e proprio gioiellino.

Sulla carta tutto ciò è fantastico, eppure proprio in occasione delle indiscrezioni relative a OnePlus 9T abbiamo discusso della possibile assenza proprio di OnePlus 9T Pro esattamente come avvenuto nel caso della gamma OnePlus 8, quest’anno in particolare a causa della crisi dei chip e dell’approvvigionamento di componenti. Di conseguenza, consigliamo di prendere tutte queste indiscrezioni cum grano salis.

Ma restando nel mondo OnePlus, giusto ieri l’azienda ha confermato che la fusione con OPPO porterà a molti vantaggi riguardo la frequenza degli aggiornamenti di sistema.