OnePlus abbandona idea sistema operativo unificato: decisione presa con i fan

Il sistema operativo unificato tra OxygenOS e ColorOS non s’ha da fare: OnePlus ha oggi confermato tramite il forum ufficiale dell’azienda che la versione di Android personalizzata rimarrà la stessa di quella oggi presente sui telefoni OnePlus disponibili sul mercato.

Dopo la fusione tra OPPO e OnePlus era prevista l’unificazione del codice sorgente di ColorOS e OxygenOS in una unica piattaforma comune, primo passo fondamentale verso la realizzazione di un singolo sistema operativo per gli smartphone di entrambi i brand cinesi. Tuttavia, il volere dei fan sembra essersi posizionato dalla parte completamente opposta, costringendo l’azienda a fare un passo indietro.

Per questa ragione, lo stesso Pete Lau oggi ha dichiarato quanto segue: “Sebbene OxygenOS e ColorOS continueranno a essere sviluppati sulla stessa base di codice, per consentire aggiornamenti più rapidi e una migliore qualità costruttiva, OxygenOS e ColorOS rimarranno proprietà del marchio indipendenti. Questo nuovo corso è stato seguito in base al feedback della nostra community: comprendiamo che gli utenti di OxygenOS e ColorOS desiderano che ogni sistema operativo rimanga separato l'uno dall'altro con le proprie proprietà distinte”.

A ciò Lau ha aggiunto che OxygenOS 13 è in arrivo, senza però fornire ulteriore ulteriori dettagli sulle novità che porterà con sé. Del resto, Android 13 è diventato disponibile da poco tempo nella sua prima Developer Preview, versione dedicata principalmente agli sviluppatori; quindi, sarà necessario attendere ancora diversi mesi prima del lancio ufficiale delle prime Open Beta.