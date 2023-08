OnePlus Ace 2 Pro è lo smartphone più potente al mondo? L'annuncio è dietro l'angolo!

Il prossimo smartphone da gaming targato OnePlus, OnePlus Ace 2 Pro, potrebbe essere il telefono più potente di sempre, almeno sulla carta. Con il lancio cinese di OnePlus Ace 2 pro previsto per il 16 agosto, la scheda tecnica completa del device - che potrebbe far impallidire il vostro PC da gaming - è finita in rete.

Come vi abbiamo già spiegato, il 16 agosto, accanto ad Ace 2 Pro, OnePlus avrebbe dovuto lanciare anche OnePlus Open, il suo primissimo smartphone pieghevole. Tuttavia, pare che la qualità del display interno del device (realizato da BOE) fosse troppo bassa per la commercializzazione: così, l'evento del 16 agosto dovrebbe essere dedicato esclusivamente a OnePlus Ace 2 Pro e incentrato sulle sue funzioni legate al gaming su smartphone.

Partendo dallo schermo, i teaser ufficiali del dispositivo e i leak ci dicono che OnePlus Ace 2 Pro avrà uno schermo OLED curvo da 6,7" con risoluzione 1,5K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco pari a 1.600 nits. Come ogni smartphone da gaming, OnePlus Ace 2 Pro avrà un Touch Sampling Rate molto elevato e, in più, supporterà la tecnologia proprietaria del produttore cinese chiamata Rainwater Touch Control, che dovrebbe permettere di utilizzare il device anche sotto la pioggia senza il rischio che gli input tattili non vengano rilevati.

Sotto la scocca, il dispositivo avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm: niente Snapdragon 8+ Gen2, dunque. Ciò dovrebbe posizionare, almeno in termini di CPU e GPU, lo smartphone OnePlus dietro al concorrente più diretto, il RedMagic 8S Pro, che vanta invece il chipset Qualcomm di nuova generazione (per saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di RedMagic 8S Pro).

Tuttavia, OnePlus Ace 2 Pro avrà una RAM enorme, fino a 24 GB di memoria LPDDR5x, e uno storage UFS 4.0 altrettanto impressionante, con dimensioni fino a 1 TB. Date queste specifiche, impreziosite da un sistema tridimensionale di raffreddamento prodotto da Tiangong, OnePlus Ace 2 Pro potrebbe davvero risultare il miglior smartphone da gaming sulla piazza.

Conclude la scheda tecnica del device l'ottima batteria da 5.000 mAh con ricarica a 150 W cablati e a 45 W in wireless, che supporta anche il protocollo di fast charging UFCS di OnePlus. Sfortunatamente, appare decisamente improbabile che OnePlus Ace 2 Pro esca mai dai mercati cinesi e indiano: se speravate di mettere le mani sullo smartphone da gaming, dunque, potreste dover modificare i vostri piani.