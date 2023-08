OnePlus Ace 2 Pro è ufficiale: il flagship killer più avanzato di sempre

Alla fine è arrivato anche il giorno dell'annuncio di OnePlus Ace 2 Pro, lo smartphone più potente al mondo e anche il migliore che OnePlus abbia mai proposto al suo pubblico: ecco tutte le novità del nuovo flagship dell'azienda.

A livello di design le differenze rispetto al resto della famiglia non sono poi così marcate e infatti le sue linee ricordano molto da vicino quanto mostrato anche nella nostra recensione di OnePlus 11 5G.

Sotto la scocca prende posto l'attuale SoC flagship di Qualcomm, vale a dire il prestante Snapdragon 8 Gen 2, con tagli di memoria da 12 a 24 GB di RAM e archiviazione da 256 GB a 1 TB.

A supportare l'autonomia e le prestazioni del device ci penserà un pacco batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 150W.

Molto interessante anche il display scelto dalla compagnia, un pannello AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 2272x1240 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. La sorpresa più chiacchierata del lotto, tuttavia, riguarda la presenza della tecnologia Rain Water Touch su OnePlus Ace 2 Pro, che di fatto riesce a riconoscere i tocchi involontari causati dall'acqua per un'interazione più precisa anche con lo schermo bagnato.

Si parte da 2.999 yuan per la versione da 12/256GB, pari a circa 380 euro, ma saranno disponibili anche una variante da 16/512GB (3.399Y) e una da 24GB e 1TB (3.999Y). Purtroppo, per il momento la sua distribuzione sarà confinata al solo mercato asiatico, come del resto è accaduto anche con i suoi predecessori.