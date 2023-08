OnePlus Ace 2, lo smartphone da gaming che batte i PC: avrà una RAM da 24 GB

Le specifiche tecniche degli smartphone si fanno sempre più simili a quelle dei PC da gaming. Mentre le frequenze e il numero di Core di CPU e GPU aumentano, arriva oggi la notizia che il prossimo smartphone OnePlus Ace da gaming arriverà con una RAM più grande di quella di molti PC desktop assemblati dai videogiocatori.

OnePlus Ace 2 arriverà il 16 agosto sul mercato cinese: nello stesso evento potrebbe essere presentato anche lo smartphone pieghevole OnePlus Open, che però parrebbe essere stato posticipato a data da destinarsi per via di problemi allo schermo. In ogni caso, gli smartphone della linea Ace di OnePlus (mai usciti dal mercato indiano e da quello cinese) sono espressamente pensati per i videogiocatori su smartphone, e si vede!

Stando a quanto riporta GSMArena, infatti, OnePlus Ace 2 avrà 24 GB di RAM, una quantità enorme per uno smartphone Android. Le memorie saranno fornite da SK Hynix e avranno tecnologia LPDDR5X, una delle più avanzate in circolazione al momento. Pare infatti che proprio SK Hynix abbia confermato di aver dato il via alle vendite dei suoi chip di memoria RAM da 24 GB per smartphone a inizio agosto, proprio in tempo per il lancio di OnePlus Ace 2 sul mercato cinese.

Le nuove RAM LPDDR5X da 24 GB dell'azienda coreana possono processare fino a 68 GB di dati al secondo e operano ad un voltaggio bassissimo, compreso tra 1,01 e 1,12V: ciò dovrebbe garantire sia un aumento prestazionale ingente che un elevato risparmio energetico per gli smartphone che ne faranno utilizzo, ovviamente a partire da OnePlus Ace 2. Secondo il Presidente di OnePlus Cina Li Jie, questi moduli permetteranno al device di aprire fino a 53 app allo stesso tempo e di tenere in memoria fino a 41 app per 24 ore.

Parallelamente, GizmoChina ha svelato che MediaTek sta testando le RAM LPDDR5T sviluppate sempre da SK Hynix e realizzate con una tecnologia che supererebbe, sia in termini di performance che di prestazioni, le memorie LPDDR5X della stessa SK Hynix e di Samsung. Il transfer rate di queste RAM dovrebbe essere pari a 9,6 Gbps, il 13% in più delle memorie LPDDR5X di Samsung, mentre il voltaggio sarà compreso tra 1,01 e 1,12V. Al momento, però, le memorie LPDDR5T sono disponibili in chip fino a 16 GB, che permettono tuttavia di processare fino a 77 GB di dati al secondo.

Pare dunque che MediaTek userà queste RAM insieme al Dimensity 9300, il suo SoC di nuova generazione, che dovrebbe essere lanciato nel corso dell'autunno, giusto in tempo per sfidare lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm. I primi smartphone che dovrebbero montare il chip next-gen di MediaTek (e dunque anche le nuove RAM) saranno quelli della serie Vivo X100.