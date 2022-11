OnePlus Ace 2, trapelano le specifiche: è il nuovo flagship killer di OnePlus?

OnePlus sembra essere al lavoro su una pletora di smartphone diversi, che potrebbero tutti debuttare sul mercato tra fine 2022 e inizio 2023. Tra la valanga di rumor su OnePlus 11 e i leak su OnePlus Nord CE 3 5G, però, oggi innesta l'ennesimo nuovo smartphone della compagnia, ossia lo OnePlus Ace 2.

Il dispositivo dovrebbe essere il successore dello smartphone da gaming OnePlus Ace, lanciato anche in India con il nome di OnePlus 11R, che univa delle specifiche quasi da top di gamma con un prezzo da vero e proprio flagship killer. Quest'anno, pare che OnePlus voglia ripercorrere questi stessi passi, lanciando il device ad un prezzo relativamente contenuto.

Non solo: anche stavolta lo smartphone avrà due nomi, poiché sarà conosciuto come OnePlus Ace 2 in Cina, mentre negli altri mercati dovrebbe adottare il nome di Realme GT Neo 5 e avere delle specifiche leggermente diverse. Qualcuno potrebbe a questo punto domandarsi che fine abbia fatto il Realme GT Neo 4: poiché il 4 è un numero considerato "sfortunato" nella cultura cinese, Realme ha semplicemente deciso di "saltarlo", passando dal GT Neo 3 al GT Neo 5.

In ogni caso, stando al tipster Chunvn8888 OnePlus Ace 2 avrà un SoC Snapdragon 8+ Gen1, insieme a 16 GB di RAM (12 GB su Realme GT Neo 5): come per il predecessore, continua la prassi di non montare sullo smartphone un SoC top di gamma (OnePlus Ace 2 dovrebbe uscire quando lo Snapdragon 8 Gen2 sarà già ufficiale), unendolo però ad una RAM di tutto rispetto in modo da garantire buone prestazioni nei principali videogiochi per Android.

Lo smartphone sarà poi dotato di un display OLED da 6,7" con risoluzione 1,5K+ e con un sensore per impronte digitali under-display. Lo schermo, inoltre, avrà i bordi ricurvi. Infine, la batteria dello smartphone sarà da 5.000 mAh e supporterà la ricarica rapida cablata a 100 W (150 W su Realme GT Neo5), mentre la fotocamera sarà composta da un lente principale Sony IMX890 da 50 MP, da un ultra-grandangolo da 8 MP e da una lente macro da 2 MP.