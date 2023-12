OnePlus Ace 3 in arrivo: sarà il primo flagship killer del 2024, online la scheda tecnica

A inizio dicembre, OnePlus 12 è stato lanciato in Cina, mentre la sua release internazionale avverrà nel corso del mese di gennaio, insieme al mediogamma OnePlus 12R. Sempre a inizio 2024, però, in Cina arriverà OnePlus Ace 3, il terzo smartphone della linea di flagship killer di Pete Lau e soci: la sua scheda tecnica è già online!

Dopo aver scoperto la scheda tecnica di OnePlus 12R, grazie agli ultimi leak riportati da GizmoChina scopriamo che OnePlus Ace 3 sarà diversissimo da OnePlus 12 in termini di specifiche tecniche. Ciononostante, lo smartphone verrà rilasciato sul mercato cinese nel mese di gennaio 2024, praticamente in parallelo con il lancio occidentale di OnePlus 12 e 12R - di cui lo smartphone potrebbe rappresentare un rebranding.

Un leak sul sito web di China Telecom, rapidamente riportato per il pubblico occidentale da GizmoChina, spiega che OnePlus Ace 3 sarà lanciato in due versioni, ovvero quella "base" e quella "V". Per il momento, però, non è chiaro cosa cambierà esattamente tra le due. In termini di design, le immagini leakate del prodotto (che trovate nella galleria in calce) ci mostrano esso dovrebbe essere molto simile a OnePlus 12, con una fotocamera circolare e uno schermo ricurvo ai lati, insieme all'alert slider di OnePlus.

In termini tecnici, OnePlus Ace 3 avrà uno schermo OLED da 6,78" con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz. Il SoC prescelto da OnePlus sarà uno Snapdragon 8 Gen2 - lo stesso già visto sotto la scocca di OnePlus Ace 2 Pro - e verrà affiancato da una RAM LPDDR5x da 12 GB o da 16 GB, nonché da uno storage UFS 4.0 da 256 GB, 512 GB o 1 TB. Delle specifiche tecniche da vero e proprio flagship killer, pienamente in linea con la filosofia di base della linea Ace, composta da smartphone da gaming con un occhio di riguardo per il prezzo.

Lato fotocamere, lo smartphone avrà un sensore principale da 50 MP con OIS, una lente ultra-grandangolare da 8 MP e una lente macro da 2 MP, insieme ad una selfie-camera da 16 MP. La batteria sarà da ben 5.500 mAh, con tanto di supporto per la ricarica rapida a 100 W. Infine, le dimensioni di OnePlus Ace 3 saranno pari a 163,30 x 75,27 x 8,8 millimetri, con un peso di 207 grammi.

In termini di prezzo, OnePlus Ace 3 costerà 3.299 Yuan (420 Euro) nella variante 12/256 GB, 3.699 Yuan (471 Euro) nella versione 16/512 GB e 3.999 Yuan (510 Euro) nel taglio con 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Le colorazioni di lancio dovrebbero essere tre, ovvero Star Black (nero), Moon Sea (grigio) e Sand Gold (oro).