OnePlus Ace 3, c'è la data d'uscita: arriverà anche in Italia... più o meno

Ad inizio gennaio, OnePlus lancerà OnePlus Ace 3 in Cina. Lo smartphone arriverà a circa un mese dalla presentazione di OnePlus 12, introdotto sul mercato cinese il 5 dicembre. Oggi, è proprio la compagnia di Pete Lau a confermare la data di lancio del suo nuovo smartphone flagship killer.

Un poster ufficiale diffuso da OnePlus (che potete trovare in cima a questa news) svela che OnePlus Ace 3 sarà lanciato il 4 gennaio alle 14:30 cinesi, ovvero alle 7:30 italiane. L'immagine ci svela che OnePlus Ace 3 avrà un design molto simile a quello di OnePlus 12 e che lo smartphone sarà lanciato in tre tinte, ovvero Nero, Azzurro e Rosa.

La scheda tecnica di OnePlus Ace 3 dovrebbe ruotare attorno ad un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, pensato appositamente per tenere basso il prezzo del dispositivo pur garantendo delle ottime performance. La RAM del device dovrebbe invece arrivare fino a 16 GB di memoria LPDDR5x, mentre lo storage UFS 4.0 dovrebbe oscillare tra i 256 GB e il terabyte. Infine, il display del telefono dovrebbe essere un AMOLED da 6,78" con risoluzione 1,5K realizzato da BOE, del tutto simile allo schermo Oriental X1 di OnePlus 12.

Sfortunatamente, però, fin da ora sappiamo che OnePlus Ace 3 non uscirà dalla Cina. Ma allora perché il suo lancio dovrebbe interessare anche al pubblico occidentale? Semplice: OnePlus Ace 3 sarà rebrandizzato come OnePlus 12R sul mercato internazionale. Tra i due smartphone, infatti, non dovrebbe cambiare una virgola (nome a parte, ovviamente), ma il primo sarà destinato alla Cina e il secondo al resto del mondo.

Tuttavia, considerato che OnePlus 12R uscirà il 24 gennaio in Europa, insieme al "fratello maggiore" OnePlus 12, pare che a questo giro i cugini cinesi avranno tre settimane in più per acquistare e testare approfonditamente il flagship killer di OnePlus. Insomma, i pareri provenienti dall'estremo oriente su OnePlus Ace 3 potrebbero facilmente anticipare molte delle novità in arrivo con OnePlus 12R!