OnePlus Ace 3 ufficiale in Cina: arriverà anche in Italia, ma con un altro nome

Ve ne avevamo parlato già a dicembre: OnePlus Ace 3 doveva essere lanciato in Cina nei primi giorni di gennaio. Nonostante il lancio ufficiale fosse fissato per il 4 gennaio, solo nelle scorse ore le prime informazioni ufficiali su OnePlus Ace 3 sono trapelate dai mercati asiatici. Vediamole insieme!

Prima di iniziare, però, una precisazione è d'obbligo: OnePlus Ace 3 non arriverà in Italia. Almeno non con questo nome: lo smartphone subirà infatti un rebranding e verrà rinominato OnePlus 12R. Quest'ultimo farà invece il suo debutto nei principali mercati internazionali (compreso quello italiano) il 23 gennaio, insieme a OnePlus 12. I cambiamenti tra OnePlus Ace 3 e 12R saranno dunque minimi, il che rende il device appena lanciato in Cina decisamente interessante anche per gli utenti occidentali.

In termini di specifiche, OnePlus Ace 3 ha uno Snapdragon 8 Gen2 come proprio SoC, una RAM LPDDR5x da 12 GB o da 16 GB e uno storage UFS 4.0 da 256 GB o 1 TB. Per il momento, a quanto pare, non sembra esserci alcuna versione dello smartphone con memoria da 128 GB o da 512 GB. Tra le altre specifiche tecniche di OnePlus Ace 3 troviamo inoltre una batteria da ben 5.500 mAh e il supporto per la ricarica a 100 W.

Lo schermo di OnePlus Ace 3 sarà da 6,7" e sarà un pannello OLED con risoluzione 1,5K e refresh rate pari a 120 Hz. Al di sotto del display troveremo, come da tradizione, uno scanner per le impronte digitali. Il sistema operativo, invece, sarà Android 14 con ColorOS 14 fin dal lancio. Dal momento che la linea Ace di OnePlus è pensata anche per i videogiocatori su smartphone, non stupisce il fatto che il device arrivi con un'unità di dissipazione del calore da 9.140 millimetri quadrati e con un sistema audio dual-speaker.

In termini fotografici, invece, lo smartphone è dotato di una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 MP con OIS, di una lente ultra-grandangolare da 8 MP e di una lente macro da 2 MP. Sullo schermo, invece, troviamo una selfie-camera da 16 MP con design punch-hole. Il prezzo cinese del device è di 2.599 Yuan (334 Euro) per il modello da 12/256 GB, e sale fino a 3.499 Yuan (circa 450 Euro) per il modello da 16 GB di RAM e 1 TB di storage. I prezzi europei di OnePlus 12 e 12R, invece, sono stati leakati nelle scorse ore e sono nettamente più alti di quelli cinesi.