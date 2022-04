OnePlus Ace lanciato in Cina: confermati il chipset custom e la ricarica rapida a 150 W

OnePlus ha finalmente svelato OnePlus Ace, il primo smartphone della sua terza linea di device: il dispositivo è stato lanciato nelle scorse ore in Cina ed è effettivamente un semplice rebranding di OnePlus 10R, che invece è stato pensato per il mercato internazionale e che uscirà a fine aprile.

Con l'uscita dello smartphone in Cina, però, OnePlus ha condiviso la scheda tecnica e le prime immagini ufficiali di OnePlus Ace, che ci danno una chiara idea dell'hardware del telefono e del binario in cui l'azienda vuole instradare la sua terza linea di device, che dovrebbe affiancare la serie Nord e quella flagship dei dispositivi "numerati".

Nello specifico, OnePlus Ace ha un chip customizzato che, come molti leaker hanno giustamente spiegato nelle scorse settimane, è un MediaTek Dimensity 8100-MAX, lo stesso chipset custom che dovrebbe montare anche OnePlus 10R, che verrà lanciato la prossima settimana come un'esclusiva del mercato indiano e che in futuro potrebbe arrivare anche in Europa.

A quanto pare, il chip Dimensity 8100-MAX garantirà migliori performance nell'uso dell'IA e delle prestazioni migliorate nelle applicazioni che richiedono tutta la potenza dello smartphone per funzionare, rendendo OnePlus Ace uno smartphone ottimo per il gaming. Inoltre, il device sarà venduto nei tagli di RAM da 8 GB e da 12 GB e con uno storage da 128, 256 o 512 GB.

Accanto al SoC personalizzato, lo smartphone sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,7" con refresh rate a 120 Hz e risoluzione FullHD+. La differenza che più salta all'occhio tra OnePlus Ace e gli altri smartphone del produttore cinese è comunque il design del suo pannello frontale, che presenta una selfie-camera da 16 MP con design punch-out in posizione centrale (e non laterale, come invece da tradizione per OnePlus).

Accanto alla selfie-camera, poi, lo smartphone monterà un sistema triple-camera con lente principale da 50 MP, accompagnata da un ultra-grandangolo da 8 MP e da una lente macro da 2 MP. La più forte attrattiva del telefono, tuttavia, sarà la ricarica rapida a 150 W con tecnologia SuperVOOC di OPPO, che dovrebbe permettere una ricarica del 50% della batteria in soli 5 minuti e del 100% in 15 minuti o meno.