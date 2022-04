OnePlus Ace si mostra nelle prime foto dal vivo: ecco come sarà

L’ufficializzazione della data di uscita di OnePlus Ace per il mercato cinese ha visto anche la pubblicazione dei primi render dello smartphone in questione, ma anche l’inizio della “caccia” alle immagini reali del dispositivo...e gli informatori ci sono riusciti: ecco a voi la prima fotografia dal vivo di OnePlus Ace.

Come ripreso da Gizchina, su Weibo in questi giorni sono piovute immagini dello smartphone di cui stiamo parlando, atteso per il debutto sul mercato del Dragone il 21 aprile 2022. In particolar modo, WHYLAB ha pubblicato la fotografia che trovate in calce alla notizia e che ci mostra OnePlus Ace da una angolazione specifica grazie alla quale notiamo alcuni dettagli lato design.

In primis, il comparto fotocamera assume una forma rettangolare piuttosto interessante con un angolo morbido e tre più “secchi”, dotandosi dunque di un sensore principale piuttosto grande e due più piccoli appena sotto posti simmetricamente; accanto alla camera principale si colloca poi il flash LED. A partire dal modulo e fino al termine della scocca fa una certa figura il pattern a righe che conferisce carattere al posteriore di OnePlus Ace, contraddistinguendosi così dal resto degli smartphone della società di Pete Lau. Il logo rimane comunque ben visibile in basso a destra.

Per quanto questo dispositivo mobile possa interessare alcuni nostri lettori, c’è una notizia deludente dietro l’angolo: almeno per una fase iniziale, OnePlus Ace resterà esclusivamente dentro i confini del mercato cinese.

Lo stesso varrà anche per lo smartphone OnePlus 10R in arrivo il 28 aprile 2022.