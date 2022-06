OnePlus Ace Racing Edition potrebbe arrivare da noi come OnePlus 10R Lite

Lo smartphone OnePlus Ace Racing Edition arrivato in Cina durante queste giornate di maggio 2022 potrebbe vedere anche la luce nel Vecchio Continente in futuro: dopo il leak delle immagini dello smartphone da gaming, quest’ultimo sembra essere apparso sul database IMEI con un nome diverso dall’originale.

Grazie al tipster indiano Mukul Sharma, altrimenti noto su Twitter come stufflistings, abbiamo accesso infatti a uno screenshot che svela la registrazione in data 30 maggio 2022 del modello OnePlus PGZ110, altrimenti chiamato OnePlus 10R Lite. Non è chiara la ragione di questo cambio di nome – forse per una questione di familiarità con i modelli disponibili in Occidente -, ma si crede con sufficiente fermezza che si tratti soltanto del rebranding del OnePlus Ace Racing Edition.

Le specifiche tecniche dovrebbero quindi rimanere le medesime: chipset MediaTek Dimensity 8100-Max, 8/12 GB di RAM LPDDR5 accompagnata da 128/256 GB di archiviazione, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W e un display LCD Full HD+ con refresh rate variabile fino a 120Hz e diagonale pari a 6,59 pollici. Segue, infine, un comparto fotocamera composto da un sensore anteriore da 16 MP e tre sensori sul retro rispettivamente da 64 MP, 8 MP ultra-wide e 2 MP macro. Queste specifiche vanno ovviamente prese cum grano salis, come anche l’avvistamento sul portale IMEI e la deduzione del prossimo lancio in Europa. Come sempre, vi terremo aggiornati nel caso in cui la società di Pete Lau dovesse concedere qualche indizio ufficiale al riguardo.

Giusto una settimana fa, invece, in Italia sono arrivati OnePlus Nord 2T e OnePlus Nord CE 2 Lite, oltre agli auricolari OnePlus Nord Buds.