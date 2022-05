OnePlus Ace Racing Edition: trapelano anche le immagini dello smartphone da gaming

Le prime indiscrezioni su OnePlus Ace Racing Edition sono trapelate solo un paio di giorni fa, quando OnePlus ha confermato che lo smartphone da gaming sarebbe uscito in Cina entro fine maggio. A quanto pare, però, il device sarebbe molto più vicino del previsto, poiché potrebbe essere lanciato già domani.

Proprio in occasione del lancio del dispositivo, nella giornata di oggi OnePlus ha mostrato i primi render di OnePlus Ace Racing Edition, confermando che lo smartphone non sarà solo un recolor del telefono lanciato in Cina lo scorso mese, ma avrà anche delle caratteristiche tecniche migliorate. Potete dare un'occhiata alle immagini pubblicate da OnePlus in calce a questa notizia.

A saltare all'occhio è anzitutto la presenza di un pulsante di accensione incassato nella scocca dello smartphone, che secondo GSMArena e EVLeaks potrebbe contenere anche un sensore per le impronte digitali. Si tratta di un cambiamento non indifferente rispetto allo OnePlus Ace "standard", che montava invece tale sensore direttamente sotto lo schermo.

Il motivo alla base della modifica va ricercato nel miglioramento del display stesso, che ora è un pannello LCD da 6,59" con refresh rate da 120 Hz e tecnologia LTPO con supporto per sei diverse frequenze di aggiornamento, adattabili in base all'app in uso e alle esigenze di batteria dello smartphone.

Sul pannello posteriore del device è possibile vedere l'etichetta "64 MP" riferita alla fotocamera principale, che dunque dovrebbe costituire un netto miglioramento rispetto ai 50 MP del sensore di OnePlus Ace "base". Completano poi il setup triple-camera un grandangolo e una lente macro, che dovrebbero essere rispettivamente da 8 MP e da 2 MP.

Sotto la scocca, invece, i cambiamenti dovrebbero essere marginali, poiché lo smartphone manterrà il chip MediaTek Dimensity 8100-MAX già montato su OnePlus Ace vanilla. Non è invece chiaro se le dimensioni della RAM e dello storage cambieranno per garantire maggiore fluidità durante le sessioni di gaming.

Infine, ultimo cambiamento è la presenza del jack audio da 3,5 mm, inspiegabilmente escluso dal modello standard di OnePlus Ace. Ad ogni modo, OnePlus Ace Racing Edition verrà messo in commercio ad un prezzo persino più basso della versione vanilla dello stesso smartphone: se quest'ultima parte dal MSRP di 350 Euro circa, la versione "Racing" avrà un prezzo di partenza di 280 Euro circa.