OnePlus Ace: lo smartphone si mostra in un video, ma c'è una brutta notizia

Dopo avervi mostrato le prime foto dal vivo di OnePlus Ace, oggi arrivano dalla Cina altre immagini ufficiali e, soprattutto, un video live dello smartphone, il primo relativo al dispositivo che dovrebbe dare inizio alla terza serie di device OnePlus, affiancando i telefoni Nord e quelli "numerati" del colosso telefonico cinese.

Il video dello smartphone è stato pubblicato su Twitter dal portale Technology Edge, che sembra aver ricevuto una copia di OnePlus Ace in anticipo per scriverne una recensione. Il video, che di per sé non aggiunge quasi nulla di nuovo rispetto a quanto già sappiamo del device, ci dà un'informazione aggiuntiva che potrebbe spegnere le attese di molti fan di OnePlus.

A quanto pare, infatti, OnePlus Ace sarà la versione cinese di OnePlus 10R, condividendo con quest'ultimo la stessa scheda tecnica e persino lo stesso SoC esclusivo MediaTek Dimensity 8100 MAX. A confermare quest'ultima indiscrezione è un post di OnePlus Cina, riportato in calce a questa notizia, che spiega che OnePlus Ace avrà il nuovo chipset MediaTek, sviluppato in esclusiva dall'azienda per gli smartphone del produttore di Pechino.

Nonostante ciò, sembra che il form factor di OnePlus Ace sarà diverso da quello di OnePlus 10R, dal momento che l'alloggiamento della fotocamera, la sistemazione dei pulsanti fisici e il pannello posteriore del primo device della lineup Ace non dovrebbero essere identici a quelli della controparte della serie 10.

Va anche detto, comunque, che OnePlus 10R non uscirà in Cina, mercato per cui è stato invece pensato OnePlus Ace: è dunque probabile che quest'ultimo sia un semplice rebranding, con un nome diverso e un design leggermente modificato, dello smartphone pensato per uscire anzitutto in India e poi, più avanti nel corso dell'anno, anche sul mercato internazionale.

A far propendere verso questa ipotesi è anche un altro fattore, ovvero la vicinanza tra gli annunci di OnePlus Ace e 10R, con il primo che verrà presentato durante una conferenza in Cina fissata per il 21 aprile e il secondo che verrà mostrato durante l'evento OnePlus di aprile 2022 insieme allo smartphone Nord CE 2 Lite 5G.