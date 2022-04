OnePlus Ace si svela già nei dettagli tecnici: sarà uno smartphone da gaming?

Le prime indiscrezioni riguardanti gli smartphone “OnePlus Ace” hanno già ottenuto alcune possibili conferme grazie al database Geekbench e all’intervento di nuovi tipster del settore: OnePlus Ace sarà uno smartphone da gaming? E soprattutto, è pensato per sostituire la serie OnePlus Nord?

A queste domande otteniamo una prima risposta grazie ai benchmark pubblicati sul database di Geekbench 5, dove lo smartphone identificato come “OnePlus PGKM10” ha ottenuto 962 punti nei test single-core e 3.819 punti nei test multi-core. Come pietra di paragone offriamo OnePlus Nord 2, smartphone di fascia media che ha ottenuto 788 punti nel test single-core e 2478 nel test multi-core. I test ci indicano, inoltre, che il presunto OnePlus Ace avrà 12 GB di RAM e Android 12 al lancio.

Venendo ai rumor diffusi da Digital Chat Station e il collega WHYLAB, entrambi particolarmente attivi sul social network cinese Weibo, ci sono alte probabilità che OnePlus Ace debutti con uno schermo AMOLED da 6,7 pollici e batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 150 W, mentre sotto la scocca dovrebbe trovare spazio il chipset MediaTek Dimensity 8100. In calce alla notizia troverete poi un primo render di OnePlus Ace firmato WHYLAB.

I fan più accaniti e i lettori più attenti avranno notato che queste specifiche si avvicinano molto a quelle di OnePlus Nord 3, almeno secondo le recenti speculazioni; di conseguenza, agli occhi di qualcuno la terza iterazione del modello di fascia medio-alta potrebbe lasciare spazio a una nuova gamma più vicina agli smartphone ammiraglia. O ancora, c’è chi ritiene plausibile il debutto di questa serie aggiuntiva come “ponte” tra la serie Nord e la serie numerata. Alla luce della confusione che attualmente avvolge il dispositivo in questione, consigliamo caldamente di prendere questi dati cum grano salis, in attesa di un possibile lancio nel corso del 2022.

Sempre in giornata abbiamo anche parlato dell’evento OnePlus di aprile 2022 annunciato dalla filiale indiana dell’azienda.