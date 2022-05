OnePlus Ace, trapela la Racing Edition: lo smartphone da gaming è dietro l'angolo

Neanche il tempo di lanciare in Cina OnePlus Ace, che già arriva OnePlus Ace Racing Edition, una versione dello smartphone del produttore cinese pensata appositamente per il gaming in mobilità. Tra le conferme della stessa OnePlus e i leak degli ultimi giorni, ormai la scheda tecnica dello smartphone è quasi completa.

Per esempio, il CEO di OnePlus China Li Jie Louis ha spiegato su Weibo che OnePlus Ace Racing Edition avrà uno schermo da 120 Hz di refresh rate. Il display sarà un pannello LTPS IPS LCD e supporterà sei frequenze diverse di refresh, in modo da garantire alte prestazioni nelle sessioni di gaming e da risparmiare la batteria in tutte le altre situazioni.

Stando a quanto spiega Li, la batteria di OnePlus Ace è stata migliorata in modo da durare più a lungo anche sotto stress, mentre il refresh rate variabile dello schermo dovrebbe permettere al device di arrivare tranquillamente a fine giornata. Inoltre, lo smartphone sarà in grado di capire in automatico quale app viene utilizzata dall'utente, adattando la frequenza di aggiornamento del display di conseguenza.

Tra le altre specifiche dello smartphone troviamo un chipset MediaTek Dimensity 8100-MAX, lo stesso di OnePlus Ace standard, insieme ad una GPU Mali G610 MC5. Il device, inoltre, avrà una RAM LPDDR5 da 8 GB o da 12 GB, insieme ad uno storage UFS 3.1 da 128 o da 256 GB. Si tratta di specifiche che dovrebbero garantire il gaming ad alte prestazioni su qualsiasi videogioco presente su Android, anche se la scelta di mantenere il chipset del modello base di OnePlus Ace potrebbe far storcere il naso ad alcuni fan.

La fotocamera di OnePlus Ace Racing Edition, poi, sarà composta da un obiettivo principale da 64 MP, da un grandangolo da 8 MP e da una lente macro da 2 MP. Sul pannello frontale, invece, sarà presente una selfie-camera da 32 MP con design punch-hole. L'uscita dello smartphone, infine, dovrebbe essere dietro l'angolo: la stessa OnePlus ha spiegato che OnePlus Ace Racing Edition arriverà il 17 maggio in Cina, ad un prezzo di 2.499 Yuan, o 367 Euro. Purtroppo, per il momento non sono state divulgate informazioni circa un'uscita occidentale del device.