OnePlus Ace, ufficiale anche il prezzo: è da vero 'flagship killer'

OnePlus ha lanciato OnePlus Ace in Cina lo scorso 21 aprile, ma l'inizio delle vendite dello smartphone è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 25 aprile. Solo poche ore fa, dunque, abbiamo scoperto il prezzo ufficiale di OnePlus Ace, che è molto più basso di quanto ci aspettassimo.

Considerato che OnePlus Ace è un rebranding di OnePlus 10R destinato al mercato cinese, molti si aspettavano un prezzo in linea con quello del midrange della linea 10, trapelato in rete in vista dell'evento OnePlus del 28 aprile. Negli scorsi giorni, infatti, è emerso che OnePlus 10R costerà circa 550 Euro nella versione con ricarica rapida SuperVOOC e 470 Euro nella variante con ricarica a 80 W.

Visto che OnePlus Ace ha lo stesso design e lo stesso hardware di OnePlus 10R, era lecito aspettarsi che lo smartphone sarebbe stato venduto ad un prezzo attorno ai 500 Euro. Al contrario, invece, OnePlus Ace avrà un prezzo da flagship killer, pari a 2.499 Yuan per il modello base dello smartphone. Al cambio attuale, ciò significa che il telefono costerà soli 356 Euro.

Quello di 2.499 Yuan è comunque il prezzo di listino per la variante di OnePlus Ace con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, ed è destinato ad aumentare fino a 3.499 Yuan, ovvero 499 Euro, nel caso del modello con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Per una cifra simile, invece, OnePlus 10R viene venduto nella configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Con un prezzo tra i 350 e i 500 Euro, comunque, OnePlus Ace è una proposta incredibilmente vantaggiosa in termini di rapporto qualità-prezzo. Lo smartphone, infatti, possiede delle specifiche tecniche da flagship, con un display OLED da 6,7" con risoluzione FullHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz, insieme all'HDR10+ e ad una luminosità massima di 100 nits.

Sotto la scocca dello smartphone troviamo il chipset MediaTek Dimensity 8100-MAX, un SoC sviluppato in esclusiva per OnePlus dal chipmaker cinese, insieme ad una RAM LPDDR5 e ad uno storage UFS 3.1. Lo smartphone, comunque, non ha il supporto alla ricarica SuperVOOC a 150 W, limitandosi al fast charging fino a 120 W di OnePlus.

In campo fotografico, infine, OnePlus Ace ha una lente IMX766 di Sony come proprio obiettivo principale, a cui si aggiungono un ultra-grandangolo Sony IMX355 da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Infine, la selfie-camera dello smartphone è una Samsung ISOCELL S5K3P9SP.