OnePlus Ace è ufficiale: svelato da un poster di OnePlus Cina, arriva a fine aprile?

Circa una settimana fa abbiamo scoperto che OnePlus potrebbe lanciare una nuova linea di smartphone, la serie Ace. Il primo smartphone della lineup, inoltre, sarebbe ormai prossimo all'uscita sul mercato globale: in attesa del lancio di OnePlus Ace, i leak sulle sue specifiche tecniche sono stati numerosissimi.

Stando ai primi rumor su OnePlus Ace, sembra che il device sarà un telefono pensato per il gaming, dotato cioè di un comparto hardware da top di gamma ad un prezzo relativamente contenuto. A quanto pare, lo smartphone sarà dotato di un SoC MediaTek Dimensity 8100 insieme ad una RAM con dimensioni fino a 12 GB. Non conosciamo ancora la capienza della memoria del device, che però potrebbe essere disponibile nei consueti tagli da 128, 256 e 512 GB.

Per quanto riguarda lo schermo del telefono, i rumor degli ultimi giorni stabiliscono che il dispositivo avrà un pannello OLED da 6,7" con refresh rate da 120 Hz, benché sprovvisto di tecnologia LTPO. Inoltre, la batteria di OnePlus Ace dovrebbe essere da 4.500 mAh e supportare la ricarica rapida a 150 W.

Concludiamo la scheda tecnica leakata dello smartphone con un sistema triple-camera posteriore dotato di lente principale Sony IMX766 da 50 MP, di un grandangolo da 8 MP e di una lente macro da 2 MP. Queste specifiche sono decisamente simili a quelle di un altro smartphone, il Realme GT Neo3, di cui in effetti OnePlus Ace rappresenterebbe un semplice rebranding per il mercato occidentale e per quello cinese.

A cambiare radicalmente rispetto alla proposta Realme, però, potrebbe essere il design dello smartphone, che è stato ufficialmente condiviso da OnePlus Cina su Weibo, con un'immagine che potete vedere in calce a questa notizia. La presenza della scritta "Ace" sia nell'angolo in alto a sinistra che sul lato destro del poster dovrebbe fugare ogni dubbio circa l'ufficialità del nome "OnePlus Ace" per lo smartphone, confermando quindi che esso farà parte della nuova terza linea di smartphone OnePlus.

OnePlus Ace avrà un modulo fotocamera diverso da quello di Realme GT Neo3 e che sembra ricordare più che altro quello di Samsung Galaxy S21 e S22. Inoltre, il nuovo smartphone OnePlus sembra avere uno schermo completamente piatto, mentre la proposta di Realme, come molti altri smartphone Android attualmente in commercio, presenta uno schermo con i lati leggermente incurvati.

Infine, OnePlus Ace non avrà lo slider OnePlus Alert, una feature comune a tutti gli altri device OnePlus e che permette di silenziare e riattivare con un tocco le notifiche sonore dello smartphone. Insomma, sembra che OnePlus Ace sarà uno smartphone a metà tra le proposte OnePlus e quelle Realme, prendendo caratteristiche e specifiche da entrambe le linee di device. Per vedere il dispositivo in funzione, comunque, non dovremo aspettare molto, poiché esso potrebbe essere presentato già all'evento OnePlus di fine aprile, insieme a OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.