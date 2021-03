OnePlus, addio alla HydrogenOS: in Cina OPPO la fa da padrone

Stando ai dati di Counterpoint Research, OPPO è il primo produttore di smartphone in Cina. Il brand sta dunque facendo faville, tanto che per quel mercato sono state effettuate delle scelte che da noi verrebbero definite "atipiche". La situazione coinvolge anche OnePlus.

In particolare, stando anche a quanto riportato da XDA Developers, verrà presto messa la parola fine alla HydrogenOS, utilizzata da OnePlus in Cina e da non confondere con la OxygenOS usata in Europa e nel resto del mondo. Infatti, la società ha annunciato che presto cesserà lo sviluppo alla variante cinese della sua personalizzazione software. Più precisamente, i server relativi agli aggiornamenti OTA smetteranno di funzionare dal 1 aprile 2021, mentre il sito Web ufficiale della HydrogenOS verrà chiuso il 24 marzo 2021.

Il motivo sarebbe da ricercarsi nella scelta di passare alla ColorOS di OPPO, andando a "unificare" di fatto il software dei dispositivi dei due brand. Ribadiamo il fatto che questa novità per il momento si applica solamente al mercato cinese, ma si tratta sicuramente di una notizia importante, che arriva in un certo senso come "un fulmine a ciel sereno".

Tra l'altro, a quanto pare, sembra che in Cina gli smartphone OnePlus verranno venduti mediante lo store online di OPPO. Nel frattempo, un portavoce dell'azienda cinese ha confermato ai microfoni di XDA Developers che la OxygenOS rimarrà il sistema operativo per i dispositivi al di fuori del mercato cinese.