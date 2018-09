OnePlus all'attacco di un nuovo settore: in arrivo la prima Smart TV nel 2019

OnePlus, nella sua vision di creare prodotti premium di punta che migliorano l’esperienza umana attraverso la semplicità, l’efficienza e le funzionalità intelligenti, annuncia oggi l'intenzione di sviluppare la prima Smart TV della sua storia.

Il fondatore e CEO di OnePlus, Pete Lau, guiderà la nuova divisione insieme a quella già esistente degli smartphone, forte dell'esperienza ventennale già accumulata nel settore dei lettori Blu-Ray.

“Sogno il momento in cui la tecnologia sarà davvero senza soluzioni di continuità e sarà parte della nostra vita in modo facile e agevole. Come l’elettronica di consumo si è evoluta migliorando le nostre vite, al contrario i televisori sono rimasti convenzionali e ingombranti”, ha affermato Pete Lau. “Portiamo vantaggi intrinsechi all’industria e grazie a questa nuova divisione siamo molto lieti di esplorare la user experience connessa e totale, in grado migliorare la vita di tutti i giorni”.

OnePlus, attraverso questa estensione del proprio mercato, mira ad "indirizzare le lacune del settore televisivo" allo stesso modo in cui ha affrontato quelle del mercato degli smartphone, tramite il bilanciamento di hardware ad alta qualità con le più recenti tecnologie, senza dimenticare gli aspetti che riguardano il design.

“Per la maggior parte di noi, ci sono quattro ambienti principali che ogni giorno sperimentiamo: la casa, il luogo di lavoro, il tragitto casa-lavoro e l’essere in continuo movimento. La casa – forse l’esperienza ambientale più importante – sta iniziando adesso a godere dei vantaggi della connettività intelligente. Ciò che sembra semplice, come visualizzare le foto dal cellulare ad un televisore, in realtà è ancora difficile da ottenere. Con gli sviluppi dell’intelligenza artificiale, la nostra immaginazione diventa infinita e guardiamo oltre al futuro”, ha aggiunto Lay.

OnePlus, a tal proposito, ha invitato gli utenti ad inviare i proprio feedback sulla futura Smart TV, che dovrebbe vedere la luce nel 2019.