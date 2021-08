OnePlus annuncerà oggi il suo primo smartphone pieghevole? Il teaser lo suggerisce

Nel giorno in cui andrà in scena il Samsung Unpacked estivo, nel corso del quale Samsung dovrebbe presentare i nuovi smartphone pieghevoli, anche OnePlus suggerisce che è pronta a saltare sul treno dei foldable, con un teaser pubblicato in rete.

Il colosso cinese ha infatti diffuso la breve clip che trovate in calce, dove viene mostrato un dispositivo mobile a due schermi. Al termine del filmato è presente la data di oggi, 11 Agosto 2021: che sia un modo per scherzare su Samsung oppure davvero OnePlus potrebbe svelare, a sorpresa, il suo primo smartphone pieghevole lo stesso giorno dell'evento del competitor coreano?

E' però innegabile che la pubblicazione di tale filmato abbia dato il via alle speculazioni online e scatenato i rumor.

Sul web in molti hanno pubblicato teorie a riguardo: non è da escludere che, sulla scia di quanto fatto da LG, OnePlus decida di annunciare sempre in giornata odierna uno schermo secondario per uno dei suoi dispositivi.

La giornata di oggi si preannuncia quindi rovente per il mercato degli smartphone. Come sempre, vi invitiamo a seguire l'Unpacked 2021 insieme a noi ed a restare aggiornati su queste pagine per le eventuali notizie che potrebbero arrivare direttamente dal fronte OnePlus. Cosa presenterà secondo voi? Fatecelo sapere nei commenti.