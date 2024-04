OnePlus annuncia l'arrivo dell'IA sui suoi smartphone: si parte da AI Eraser

"Tutti guardano all'intelligenza artificiale": potrebbe essere questo il titolo di una serie TV che riassume i più recenti sviluppi in ambito smartphone (e tecnologia in generale). Dopo aver approfondito tre funzioni Galaxy AI per stupire gli amici, scendiamo nel dettaglio di un'altra novità: OnePlus ha annunciato AI Eraser.

Si tratta di una funzione che sarà disponibile da aprile 2024 sui dispositivi OnePlus compatibili, ovvero OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11 e OnePlus Open. Come potreste aver già intuito dal nome, si fa riferimento a un'opzione simile alla "Gomma magica" già vista coi dispositivi Google Pixel. Ricordiamo che si tratta di funzioni IA pensate per rimuovere elementi dalle foto.

Che si tratti di togliere un soggetto non voluto (pedoni, turisti e così via) oppure in generale di rimuovere un elemento indesiderato (rifiuti, imperfezioni varie e altro), AI Eraser sfrutta dei modelli proprietari OnePlus per eliminare facilmente quanto selezionato a partire dalla Galleria foto. L'intelligenza artificiale analizza infatti l'area dell'immagine coinvolta, generando automaticamente uno sfondo sostitutivo che si integra con l'ambiente circostante.

AI Eraser rappresenta un passo in avanti nella volontà di OnePlus di abbracciare l'IA generativa, dato che è già stato preannunciato che, a partire dal secondo trimestre 2024 per quel che riguarda l'Europa, arriveranno ulteriori funzioni di intelligenza artificiale. Maggiori dettagli sul rollout verranno annunciati in futuro.

Insomma, l'intelligenza artificiale si sta facendo sempre più protagonista in campo smartphone. Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra recensione di OnePlus 12, uscita a gennaio 2024, per approfondire i più recenti sforzi in casa OnePlus.

