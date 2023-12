OnePlus annuncia l'arrivo di OnePlus 12 lato Global: c'è lo Snapdragon 8 Gen 3

In seguito alle prime avvisaglie sull'arrivo di OnePlus 12, è giunto adesso il momento di fare riferimento all'annuncio dell'effettiva data di lancio della Serie 12. OnePlus ha infatti deciso di svelarla mediante un video dedicato alla celebrazione del decimo anniversario.

Comunicato stampa: Milano, 15 dicembre 2023 - OnePlus, marchio leader della tecnologia globale, ha presentato oggi un video esclusivo per celebrare il suo decimo anniversario con membri fondatori e amici. Il video riflette su un decennio di pietre miliari di OnePlus e tratta del futuro dell'azienda, compresi i prossimi dispositivi flagship OnePlus 12 e OnePlus 12R, che saranno lanciati a livello globale il 23 gennaio 2024. Nel corso del video, OnePlus ha anche confermato che la serie OnePlus R sarà in vendita, per la prima volta nella storia della serie, al di fuori di India e Cina.

In soli dieci anni OnePlus è cresciuta da un'idea audace ma semplice a un marchio tecnologico rinomato con prodotti e utenti da ogni parte del mondo. Ad oggi, OnePlus è presente in oltre 50 mercati in tutto il mondo e ha creato una comunità di oltre 50,2 milioni di utenti registrati. Alla fine di ottobre 2023, le vendite globali dei dispositivi OnePlus sono cresciute del 59% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a testimonianza della continua espansione internazionale e del riconoscimento del marchio.

Per esprimere la propria gratitudine ai suoi utenti per un decennio di supporto, collaborazione e fedeltà, OnePlus ha deciso di annunciare una speciale celebrazione del 10° anniversario per ricambiare l'affetto dei propri fan.

10 anni di innovazione e Never Settle

Nel video, i membri fondatori di OnePlus, tra cui Pete Lau e Kinder Liu, si riuniscono con gli amici che condividono lo spirito "Never Settle" e discutono le motivazioni e la visione che li hanno spinti a fondare OnePlus come un marchio che crea tecnologia premium e incentrata sull'utente per sfidare le convenzioni del mercato e lo status quo del settore.

"Nel 2013 eravamo un piccolo team, ma avevamo idee davvero grandi sulla costruzione di prodotti migliori", ha dichiarato Pete Lau, fondatore di OnePlus. "Anche se molte cose sono cambiate dai nostri umili inizi, altrettante sono rimaste invariate. A prescindere da come il mondo sia cambiato intorno a noi, la nostra essenza di OnePlus rimane la stessa. Finché ci atterremo alla nostra etica 'Never Settle', OnePlus rimarrà sempre fedele alle sue radici".

I due hanno anche discusso del futuro dell'azienda, sottolineando l'importanza della co-creazione per il marchio e la missione di OnePlus di condividere la tecnologia all'avanguardia a livello globale.

"Come persona che si occupa di ricerca e sviluppo e di prodotti, poter partecipare alla ricerca e all'implementazione di tecnologie davvero all'avanguardia è stato per me l'aspetto più appagante di questo viaggio", ha dichiarato Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus. "In questi dieci anni, ogni prodotto OnePlus e persino l'azienda stessa sono stati costruiti in stretta collaborazione con i nostri utenti. La co-creazione è una parte inseparabile del nostro DNA e spero che OnePlus continui a spingere i confini della tecnologia, insieme agli appassionati di tecnologia di tutto il mondo, per i prossimi dieci anni e per quelli a venire".

Un capolavoro in dieci anni: presentazione della serie OnePlus 12

OnePlus ha anche colto l'occasione per rivelare nuove informazioni sulla sua prossima serie OnePlus 12.

Dopo un decennio di lavoro, la serie 12 di OnePlus è stata sviluppata per rispondere a una sfida del settore che consiste nel bilanciare prestazioni e consumi energetici elevati, dissipazione efficace del calore e longevità. I due dispositivi, OnePlus 12 e OnePlus 12R, sono stati progettati per dimostrare che uno smartphone non ha bisogno di essere "Plus", "Pro" o "Ultra" per fornire le migliori specifiche hardware e la migliore esperienza software. OnePlus 12 e OnePlus 12R hanno ciascuno le proprie caratteristiche uniche che consentono agli utenti di scegliere ciò che per loro è importante nel loro prossimo smartphone.

OnePlus 12 è un flagship a tutto tondo che incarna la leadership decennale di OnePlus nel campo della tecnologia. È dotato della più recente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, della fotocamera Hasselblad for Mobile di quarta generazione con un nuovo obiettivo a periscopio 3x da 64MP e di una colorazione Flowy Emerald - omaggio allo spirito Never Settle di OnePlus.

Oltre a OnePlus 12, il telefono flagship dalle prestazioni elevate, OnePlus 12R sarà il primo membro della serie OnePlus R a essere lanciato al di fuori di India e Cina. Entrambi i flagship saranno presentati all'evento di lancio OnePlus Smooth Beyond Belief il 23 gennaio 2024 alle 19:30 IST.

Con l'inizio di un nuovo decennio, OnePlus intende continuare a sfidare lo status quo grazie al suo impegno nel creare solo i migliori dispositivi smart. Insieme ai suoi partner e alla sua base di utenti globale, OnePlus spingerà ulteriormente le frontiere della tecnologia per continuare a offrire esperienze veloci e fluide agli utenti di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sulle celebrazioni del 10° anniversario, visitate il portale ufficiale di OnePlus.