OnePlus annuncia beta Android 12 per la gamma OnePlus 8: come accedervi

Come previsto in occasione del lancio di OxygenOS 12 Open Beta 1 per OnePlus 9 e 9 Pro, anche la gamma precedente composta da OnePlus 8, 8 Pro e 8T si avvia verso il nuovo aggiornamento basato su Android 12. La società di Pete Lau ha confermato il suo approdo, cominciando a reclutare tester per la Closed Beta.

L’annuncio è avvenuto proprio tramite il Forum OnePlus, dove il responsabile delle operazioni relative a OxygenOS, Abdul B., ha scritto quanto segue: “Oggi abbiamo una grande notizia da condividere con voi! Il Closed Beta Test per la serie OnePlus 8 è iniziato! Attualmente stiamo cercando utenti OnePlus possessori dei modelli OnePlus 8, 8 Pro e 8T per provare OxygenOS 12 prima di chiunque altro, aiutarci a individuare bug, individuare problemi e ricevere i loro eccellenti suggerimenti”.

Per accedere al Closed Beta Test o CBT è necessario che i partecipanti siano anche membri attivi della community OnePlus e siano disposti a comunicare regolarmente con il team OnePlus su Telegram. Dovranno dunque firmare un NDA (Non Disclosure Agreement) ed essere disposti a cancellare tutti i dati del proprio smartphone per installare il firmware beta alle condizioni di fabbrica.

Tutto ciò è strettamente consigliato a coloro che possiedono un dispositivo della gamma OnePlus 8 come smartphone secondario. Del resto, la presenza di bug nelle build Beta potrebbe compromettere il corretto funzionamento del dispositivo causando notevole instabilità. Consapevoli di questi dettagli, se siete interessati potete fare domanda formale tramite il modulo OnePlus dedicato. Attenzione, però, perché ci saranno soltanto 200 posti disponibili! Chi entrerà a farne parte riceverà anche regali esclusivi.

Intanto si attende il debutto di OnePlus Nord 2 5G x PAC-MAN Edition, ufficializzato qualche giorno fa ma ancora atteso per il lancio effettivo sul mercato.