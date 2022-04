OnePlus annuncia evento di aprile: in arrivo auricolari Nord e smartphone!

Dopo il leak degli auricolari OnePlus Nord Buds diffuso in rete a inizio aprile 2022, la stessa società di Pete Lau ha confermato tramite le sue pagine ufficiali l’evento di lancio “More Power To You”, dedicato proprio al set di auricolari e a due nuovi smartphone: quali modelli verranno mostrati in tale occasione?

Il primo teaser è stato pubblicato tramite la pagina OnePlus India giusto nella mattinata di oggi, 11 aprile 2022. L’evento si terrà quindi il 28 aprile prossimo alle 19:00 ore locali, ovverosia nel pomeriggio italiano. Stando alle indiscrezioni più recenti e alla immagine pubblicata dalla casa cinese sappiamo che uno dei dispositivi protagonisti saranno senza ombra di dubbio gli auricolari OnePlus Nord Buds dal form factor compatto e caratterizzati da uno stelo minimal con controlli touch.

Gli sketch stilizzati dei due dispositivi mobili, invece, indicano al debutto indiano degli smartphone OnePlus 10R e il Nord CE 2 Lite 5G. Il primo dovrebbe essere un Realme GT Neo 3 rinominato e con le seguenti specifiche tecniche: schermo AMOLED FHD+ da 6,7 pollici a 120Hz, chipset MediaTek, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 150W e tripla fotocamera posteriore con principale da 50 MP. Il medio-gamma Nord CE 2 Lite, d’altro canto, dovrebbe avere il chipset Qualcomm Snapdragon 695 assieme a uno schermo da 6,59 pollici e con fotocamera posteriore da 64 megapixel.

Oltre a consigliare di prendere questi dati tecnici con le pinze, trattandosi di rumor e non di dati confermati da OnePlus, ci teniamo a evidenziare che il lancio in India non sempre coincide con un debutto successivo in Italia; pertanto, non si assicura il loro approdo nei nostri negozi.

Rimanendo sempre in casa OnePlus, in rete stanno anche circolando immagini interessanti di OnePlus Nord 2T, altro smartphone di fascia medio-alta in attesa di presentazione.