OnePlus annuncia il nuovo evento di lancio: arrivano i nuovi prodotti della gamma Nord

OnePlus ha annunciato oggi l’imminente arrivo tre nuovi prodotti della gamma Nord: OnePlus Nord 2T5G, OnePlus Nord CE 2 Lite5G e il primo prodotto audio della serie Nord, OnePlus Nord Buds. Tutti saranno presentati in via ufficiale il 19 Maggio alle ore 16 in un evento trasmesso su YouTube.

OnePlus Nord 2T5G offre una versione aggiornata dei componenti tipici dei flagship che abbiamo trovato in OnePlus Nord 2 5G, tra cui la ricarica SuperVOOC 80W, la stessa che alimenta OnePlus 10 Pro 5G (qui trovate la nostra recensione di OnePlus 10 Pro 5G).

E’ stato annunciato anche il lancio di OnePlus Nord CE 2 Lite5G, i cui elementi essenziali (come la ricarica rapida e la batteria di grandi dimensioni) sono combinati in un’esperienza fluida e veloce. Tutto ciò allo scopo di rendere accessibile l’esperienza OnePlus.

Infine, l’azienda ha anche annunciato di essere pronta a lanciare il primo prodotto della linea Nord: si tratta delle cuffie OnePlus Nord Buds che offrono l’esperienza audio tipica di OnePlus al prezzo accessibile della serie.

L’evento di lancio si terrà il 19 Maggio alle ore 16 e sarà trasmesso sull’account YouTube di OnePlus.

Tutte le informazioni saranno condivise anche sul post dedicato sul forum di OnePlus. Ovviamente seguiremo l'evento in diretta con tutte le informazioni.