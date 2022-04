OnePlus annuncia OnePlus 10R e Nord CE 2 Lite 5G: arriveranno anche in Italia?

Mentre già si parla dell'arrivo nei negozi di OnePlus 10R Lite, nella giornata di ieri sono stati lanciati in alcuni mercati selezionati anche OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, come ampiamente previsto dai leaker e dagli insider nelle ultime settimane.

I due device sono stati annunciati durante l'evento OnePlus del mese di aprile, e dovrebbero essere destinati inizialmente al mercato indiano, per poi eventualmente essere commercializzati anche in Europa. Il lancio dei due device, tuttavia, ci permette di scoprire le caratteristiche tecniche e il prezzo di OnePlus 10R e Nord CE 2 Lite 5G.

Partiamo a OnePlus 10R, che è stato lanciato in due versioni. La prima è la 150W SUPERVOOC Endurance Edition che, come spiega il nome, presenta la ricarica rapida OPPO SuperVOOC a 150 W. La seconda, invece, è la versione "standard" del telefono, con ricarica rapida fino a 80 W: quest'ultima versione presenta anche una batteria più capiente della prima, pari a 5.000 mAh, contro i 4.500 della variante SuperVOOC dello smartphone.

Il telefono è stato presentato in due colorazioni, Sierra Black (nero) e Forrest Green (verde acqua): in entrambi i casi, OnePlus 10R ha un socket MediaTek Dimensity 8100-MAX, realizzato appositamente per l'occasione da MediaTek, e una RAM da 8 o 12 GB LPDDR5. Lo storage, invece, arriva ad un massimo di 256 GB UFS 3.1.

Per quanto riguarda lo schermo, invece, OnePlus 10R ha un display AMOLED da 6,7" con refresh rate variabile fino a 120 Hz e risoluzione 1080 x 2412p. Infine, la fotocamera principale del device è una Sony IMX766 da 50 MP, che viene accompagnata da un ultra-grandangolo da 8 MP, da un sensore macro da 2 MP e da una selfie-camera da 16 MP.

Passando a OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, invece, lo smartphone ha un processore Snapdragon 695 di Qualcomm, che rimpiazza il MediaTek Dimensity 900 del modello "standard" di OnePlus Nord CE 2. Lo schermo dello smartphone è un IPS LCD da 6,58" con refresh rate a 120 Hz fissi.

La fotocamera di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, invece, è composta da un modulo principale da 64 MP e da due altre fotocamere da 2 MP, segnando un netto peggioramento rispetto a OnePlus Nord CE 2, che aveva un ultra-grandangolo da 8 MP. Infine, la selfie-camera del device è da 16 MP e la sua batteria ha una capienza da 5.000 mAh con ricarica a 33 W.