OnePlus annuncia le OnePlus Buds: le prime cuffie true-wireless della sua storia

A pochi giorni dalla conferma di Oneplus Nord, la società cinese ha annunciato che il 21 Luglio verranno presentate le OnePlus Buds, le prime cuffie true-wireless della storia dell'azienda, progettate per offrire una riproduzione audio di alta qualità ed un'esperienza d'uso comoda.

L'annuncio arriva a tre anni dal lancio delle OnePlus Bullets Wireless, avvenuto nel 2017. "Con le nuove OnePlus Buds, stiamo ampliando ulteriormente il nostro portfolio di prodotti che offrono ai nostri utenti una burdenless experience”, ha dichiarato Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus. "I nostri utenti cercano la giusta combinazione tra grande qualità del suono, connettività fluida e senza interruzioni e una facile user experience. Questo è esattamente ciò che le OnePlus Buds offriranno".

In un comunicato giunto in redazione, OnePlus ha anche specificato che OnePlus Buds saranno presentate nel corso del keynote di annuncio di OnePlus Nord in programma il prossimo 21 Luglio alle ore 16 locali. L'evento sarà trasmesso in realtà aumentata attraverso l'applicazione dedicata disponibile su Google Play di Android ed App Store di iOS.