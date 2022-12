OnePlus, annunciato evento per il 17 dicembre: OnePlus 11 in arrivo?

Come un fulmine a ciel sereno, OnePlus ha annunciato una nuova presentazione fissata per sabato 17 dicembre alle 14:30 cinesi, ovvero per le 7:30 italiane. L'evento arriva in un momento del tutto inaspettato dell'anno, dal momento che secondo i rumor il lancio di OnePlus 11, l'ultimo flagship dell'azienda, sarebbe previsto per inizio 2023.

Sfortunatamente, l'invito digitale all'evento, che trovate riportato in calce a questa notizia, non fornisce alcuna informazione degna di nota sugli annunci di OnePlus, né mostra alcun teaser del dispositivo che verrà mostrato (ammesso ovviamente che ne venga presentato uno). Il titolo dell'evento è "Born to the new", e a tenere il keynote saranno il CEO e co-fondatore di OnePlus Pete Lau e il Presidente di OnePlus Cina Li Jie.

Il poster, poi, è stato sottotitolato "nuove azioni, nuove direzioni, nuovo futuro", ma anche in questo caso è difficile capire a cosa si riferisca il messaggio promozionale di OnePlus. Tutto sembra però puntare verso una presentazione di un certo peso, specie considerando che l'evento si terrà il giorno del nono anniversario della fondazione della compagnia cinese.

Proprio l'importanza simbolica della data e le (poche) parole usate da OnePlus per commentare l'evento sembrano puntare verso una presentazione di OnePlus 11, il nuovo top di gamma dell'azienda cinese, nonché l'unico previsto per il 2023. Tuttavia, leak e rumor degli scorsi mesi hanno tutti puntato verso un'uscita del device nella prima metà del prossimo anno, e non già a fine 2022.

Dall'altra parte, però, c'è il precedente di OnePlus 10 Pro, lanciato dalla compagnia proprio nel mese di dicembre dello scorso anno: che anche questa volta Pete Lau e soci decidano di correre? Con l'esistenza di OnePlus 11 già confermata ufficialmente da circa un mese, d'altro canto, i tempi potrebbero essere ormai maturi per un reveal del dispositivo.