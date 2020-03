OnePlus sta per fare un annuncio misterioso: ecco le prime foto e un video

OnePlus ha pubblicato dei teaser legati a un misterioso annuncio che avverrà nei prossimi giorni. Gli appassionati stanno cercando in tutti i modi di capire di cosa si tratti, per il momento senza troppo successo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come scritto dalla stessa OnePlus sul suo profilo Twitter indiano, la società svelerà un nuovo dispositivo il 3 marzo 2020. Tuttavia, al contrario di quanto si possa pensare, sembra che non si tratti del tanto vociferato smartphone OnePlus 8 Pro 5G.

Infatti, l'azienda cinese ha pubblicato un altro post sul suo profilo Twitter UK, in cui si vedono diverse foto legate al dispositivo che probabilmente verrà mostrato tra pochi giorni. Al posto di fornire ulteriori indizi, queste immagini hanno mandato ancora più in confusione gli appassionati. In ogni caso, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe in realtà trattarsi di un concept (e non di un prodotto commerciale). D'altronde, OnePlus ultimamente ha puntato su questo tipo di "reveal" con il suo Concept One, quindi una presentazione del genere non è da escludere.

Piccola chicca: in seguito alla pubblicazione delle foto, la prima cosa che hanno provato a fare gli appassionati è stata "giocare" con luminosità e contrasto delle foto. Ebbene, come potete vedere dall'immagine presente in calce alla notizia, l'azienda cinese ha voluto rassicurare tutti, mostrando la scritta "Non troverai nulla". Ammettiamo di averci provato anche noi.