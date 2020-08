OnePlus apre le porte ai fan: l'azienda vuole tester per alcuni suoi prodotti

OnePlus ultimamente è nella bocca di tutti a causa dello smartphone Nord, da noi recensito a fine luglio, ma c’è un’altra iniziativa dell’azienda che ci interessa direttamente: tramite il forum ufficiale, infatti, lo staff OnePlus ha annunciato che la compagnia sta cercando tra i fan dei tester per gli accessori marchiati OnePlus.

Per candidarsi a far parte dei 5-10 fortunati utenti che riceveranno a casa prototipi dei prodotti OnePlus per recensirli, questi sono i requisiti e le informazioni diffuse dall’azienda di Pete Lau:

Scrivere e pubblicare una recensione di un accessorio (OnePlus o no) nel subforum Accessori

Le iscrizioni verranno accettate fino al 15 settembre, ore 23.59 EST

È valida solo un’iscrizione per utente

I vincitori dovranno firmare un accordo di non divulgazione (non-disclosure agreement, NDA)

I tester potranno provare almeno 3 nuovi accessori in un anno

L’obiettivo probabilmente è quello di osservare quali dispositivi vanno per la maggiore tra gli utenti, specialmente nel mercato wearables. Non da tanto infatti si parla di un OnePlus Watch in cantiere, ma potrebbero esserci anche novità anche per gli auricolari true wireless che hanno debuttato quest’anno. Ricevere il feedback degli utenti in questo modo permette non solo di consolidare la community, ma anche di capire cosa serve ai loro prodotti per essere i migliori sul mercato. Si parla anche della possibilità di usare tutti i futuri accessori OnePlus con qualsiasi dispositivo, che siano Android o persino iPhone.

Intanto i tipster continuano a parlare anche degli smartphone OnePlus che potrebbero arrivare prossimamente: dopo Nord, ormai inseritosi con successo nel mercato dei telefoni di fascia media, ora gli occhi puntano tutti su Clover, uno smartphone con batteria da 6000 mAh che potrebbe arrivare nei negozi a 200 dollari.