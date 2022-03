OnePlus, nuovo avvistamento per lo smartphone misterioso: è OnePlus Nord 3 o OnePlus 10?

Solo un paio di settimane fa erano trapelate alcune indiscrezioni sul nuovo smartphone OnePlus di fascia media, il primo dell'azienda ad essere dotato di chipset MediaTek 8100. A quanto pare, il device sarebbe in uno stato decisamente avanzato di produzione, poiché avrebbe passato la certificazione cinese 3C.

I documenti relativi alla certificazione del telefono ci spiegano anche alcun dettagli tecnici del device: nello specifico, il codename del dispositivo è PGKM10, che fino a quale che tempo fa doveva essere il misterioso tablet di OnePlus ma che ora viene considerato dalla certificazione 3C come uno smartphone con connettività 5G.

Il tipster Digital Chat Station ha chiarito che il device PGKM10 è lo stesso rumoreggiato qualche settimana fa come un nuovo modello della linea OnePlus 10. Il leaker spiega anche che lo smartphone avrà, come già previsto, un SoC MediaTek 8100 insieme ad una batteria da 4.500 mAh con il supporto per il fast charging fino a 150 W, che tra l'altro è stato certificato anche dalla 3C.

Secondo Digital Chat Station, lo smartphone arriverà sul mercato il prossimo mese con uno schermo da 6,7" dotato di un punch-hole posizionato in alto al centro del display e un sistema triple-camera posteriore che avrà un sensore Sony IMX766 da 50 MP come propria fotocamera principale.

Riguardo al nome del device, diverse sono le possibilità aperte: se vogliamo fidarci dei leak che sostengono che lo smartphone farà parte della linea 10 di OnePlus, il device potrebbe essere la versione cinese di OnePlus 10R o quella di OnePlus 10 "standard", entrambi in arrivo nei prossimi mesi. Basandoci invece sul fatto che il device avrà il fast charging a 150 W possiamo ipotizzare che si tratti di OnePlus Nord 3, che dovrebbe essere il primo device del gruppo BBK (che comprende OPPO e OnePlus) ad utilizzare la ricarica rapida SuperVOOC di OPPO e che dovrebbe anche essere dotato di chipset MediaTek 8100.